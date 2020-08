9:41 | 19.08.2020

Original-Research: EQS Group AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: EQS Group AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 125,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Guidance-Anhebung im starken zweiten Quartal 2020

Deutliche Margensteigerung bei weiterhin hohem Wachstum erwartet Die EQS Group wächst weiterhin äußerst dynamisch und gewinnt trotz der

Corona-Krise an Wachstumsgeschwindigkeit. Zahlreiche Faktoren sind für

diese positive Entwicklung verantwortlich. So konnte nun die

Investitionsphase abgeschlossen werden und das Unternehmen fokussiert sich

noch mehr auf profitables Umsatzwachstum. Hiermit einhergehend wurde das

Cockpit 2.0 finalisiert und die Kundenkonvertierung auf das neue Produkt

schon weitreichend umgesetzt. Weiterhin profitiert die EQS Group vom

Wachstumsmarkt Compliance und den zahlreichen regulatorischen

Anforderungen, welche die Nachfrage nach den EQS-Produkten steigert.

Dadurch, dass sich nahezu alle EQS-Produkte auf einer Plattform befinden,

können zudem zahlreiche Cross-Selling-Potenziale zwischen den Produkten und

zwischen den Segmenten IR & Compliance gehoben werden. Darüber hinaus hat

sich die EQS Group als einziger paneuropäischer Marktanbieter gut

positioniert, um multinationale Unternehmen als Kunden zu gewinnen. Die

Coronakrise traf das Unternehmen bisher kaum. So wurde die Krise genutzt,

um vorsorglich Kostenstrukturen zu optimieren. Gleichzeitig werden

Onlinelösungen, wie z.B. Webcasts und Online-Hauptversammlungen, im Rahmen

der Corona-Krise verstärkt nachgefragt. Durch diese gute Positionierung wurde ein Umsatzwachstum leicht über der

Guidance von 15-20% erzielt. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 wuchs um

21,4% auf 18,45 Mio. EUR (VJ: 15,21 Mio. EUR) (exklusive der veräußerten

ARIVA.DE AG). Diese Umsatzsteigerung sollte durch den hohen Anteil an wiederkehrenden

Umsatzerlösen auch zukünftig gut ausgebaut werden können. So konnte das

sehr hohe Niveau von wiederkehrenden Umsatzerlösen auf 79% gehalten werden

(Q2 2019: 78%). Durch den hohen Fokus auf Software-as-a-Service-Lösungen

gehen wir davon aus, dass auch zukünftig ein sehr hoher Anteil an

wiederkehrenden Erlösen im Unternehmen verbleiben sollte. Aufgeteilt auf die Segmente stieg das Segment Compliance um 15,4% auf 9,42

Mio. EUR (VJ: 8,16 Mio. EUR) und das Segment IR um 28,6% auf 9,03 Mio. EUR (VJ:

7,02 Mio. EUR) an (jeweils bereinigt um ARIVA.DE). Die über den Erwartungen

liegende hohe Dynamik des IR-Segments resultiert aus einer höheren

Nachfrage nach Webcasts (vornehmlich aufgrund der Covid-19-Pandemie) sowie

aus der erfolgreichen Umstellung auf das neue IR Cockpit. Insgesamt konnte somit sogar ein noch höheres Wachstum als erwartet erzielt

werden und am 04.08.2020 wurde die Guidance des Unternehmens erhöht (siehe

Umsatzprognose Seite 5). Es wurden deutliche Ergebnisverbesserungen erzielt, was auf die

abgeschlossene Investitionsphase zurückzuführen ist. Zudem wurden im Rahmen

der Corona-Krise vorsorglich Kostenoptimierungen vorgenommen, was sich

ebenfalls ergebnissteigernd auswirkte. Der Fokus des Managements liegt zwar

weiterhin auf einem hohen Umsatzwachstum, durch die hohe Skalierbarkeit

sollte sich dies dennoch ergebnissteigernd auswirken. Das EBITDA stieg auf 3,00 Mio. EUR (VJ: -0,11 EUR), was auch der

ausschlaggebende Faktor für die Guidance-Anhebung war. Bereinigt um

IFRS-16-Effekte lag das EBITDA bei 2,02 Mio. EUR (VJ: -0,76 Mio. EUR). Bereinigt um ARIVA.DE reduzierten sich die operativen Aufwendungen um 2,5%

auf 16,70 Mio. EUR (VJ: 17,14 Mio. EUR), was auf das auslaufende

Investitionsprogramm zurückzuführen ist. Die bezogenen Leistungen sollten

sich eigentlich im Zuge dessen ebenfalls reduziert haben, jedoch wurde

durch die gestiegene Nachfrage nach Webcasts das Kostenniveau gehalten.

Durch geringere Marketing- und Vertriebsaufwendungen reduzierten sich die

sonstigen betrieblichen Kosten um 11,9% auf 3,02 Mio. EUR (VJ: 3,43 Mio. EUR). Zudem wurde aus der Veräußerung der ARIVA.DE AG ein Earn-out-Ertrag in Höhe

von 0,25 Mio. EUR erzielt. Mit 1,00 Mio. EUR verbesserte sich das EBIT deutlich

gegenüber dem Vorjahreszeitraum (VJ: -1,71 Mio. EUR). Trotz erhöhter passiver

latenter Steuern in Höhe von -0,91 Mio. EUR (VJ: -0,36 Mio. EUR) konnte ein

positives Konzernergebnis in Höhe von 0,12 Mio. EUR erzielt werden (VJ: -2,13

Mio. EUR). Somit kehrte die EQS Group AG klar in die Profitzone zurück und wir gehen

davon aus, dass es durch die Skalierungseffekte auch noch zu weiteren

Margenausweitungen kommen wird. Die sehr gute operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 veranlasste das

Unternehmen dazu, die Guidance anzuheben. Die bisherige Guidance lag bei

einem Umsatzwachstum von 10 bis 20% und wurde nun auf 15 bis 20% erhöht.

Analog dazu wurde die EBITDA wurde von bislang 3,50 bis 4,50 Mio. EUR auf

4,00 bis 5,00 Mio. EUR angehoben. Unseres Erachtens ist die Guidance weiterhin konservativ, da bereits im

ersten Halbjahr 2020 der Umsatz um über 21% gewachsen ist und das EBITDA

bei 3,00 Mio. EUR lag. Wir gehen davon aus, dass hier die Guidance vor dem

Hintergrund der Corona-Pandemie und einer möglichen zweiten Welle sehr

konservativ ausgegeben wurde. Dementsprechend liegen wir mit unserer

Prognose am oberen Ende der Guidance und erwarten Umsatzerlöse in Höhe von

37,85 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2020, bzw. 42,39 Mio. EUR für

2021 und 47,90 Mio. EUR für 2022. Die EQS Group profitiert weiterhin von der

Globalisierung, Regulierung, und Digitalisierung. So müssen gemäß der

EU-Whistleblower-Richtlinie alle Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern

ab dem Jahr 2021 über ein Hinweisgebersystem verfügen. Die gesamten

Anforderungen können vergleichsweise komfortabel über die EQS-Lösung

abgebildet werden. Einerseits sollte die EQS kurzfristig von dieser

Regulierung profitieren, anderseits erwarten wir auch langfristig steigende

Compliance-Anforderungen, von denen die EQS profitieren könnte. Das Unternehmen profitiert von einem hohen Anteil an wiederkehren

Umsatzerlösen und kann somit nahezu jedes Jahr die Umsatzbasis weiter

steigern. Wir gehen davon aus, dass auch mittelfristig eine sehr hohe

Wachstumsgeschwindigkeit aufrecht erhalten bleiben kann. Da nun die

Investitionsphase größtenteils abgeschlossen ist, sollten die Produkte gut

im Markt platziert werden können. Die EQS Group konnte sich gut den

Compliance-Markt erschließen und dürfte auch weiterhin die

Cross-Selling-Potenziale zwischen den Produkten und Segmenten nutzen. Als einziger paneuropäischer Anbieter dieser Produktpalette sollte die EQS

Group somit auch für multinationale Konzerne, insbesondere in Europa, als

attraktivster Pro-duktanbieter gelten. Zudem konnte die Corona-Krise positiv genutzt werden, um Kosten nochmals zu

optimieren. Gleichzeitig wurden durch die Corona-Krise die Produkte

nochmals vermehrt nachgefragt, da im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen

vermehrt Webcasts und Online-Hauptversammlungen nachgefragt wurden. Insgesamt gehen wir davon aus, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um

auch mittelfristig dynamisch zu wachsen und sehen bereits im laufenden

Geschäftsjahr die erfolgreiche Positionierung der EQS Group. Die EBITDA-Guidance liegt bei 4,00 bis 5,00 Mio. EUR und wir erwarten, dass

das obere Ende der Guidance erreicht wird. Unsere EBITDA-Prognose liegt bei

4,85 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2020, bzw. bei 8,70 Mio. EUR für

2021 und 11,30 Mio. EUR im Jahr 2022. Wir erwarten, dass das Unternehmen nach dem Auslaufen der Investitionsphase

nun steigende Ergebnisse erzielen wird. Zwar dürfte die Ausweitung der

Umsatzerlöse weiterhin im Vordergrund stehen, Skaleneffekte sollten jedoch

zu einer stetigen Verbesserung der Ergebnismargen führen. Insgesamt ist die EQS Group sehr gut aufgestellt und sollte durch den hohen

Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen und der hohen Skalierbarkeit des

Geschäftsmodells deutliche Gewinnsteigerungen erzielen. Auf der

Hauptversammlung am 17.07.2020 wurde zudem ein Aktiensplit von 1:5

beschlossen, welcher die Aktie möglicherweise noch handelbarer macht. Im

Zuge unserer Prognoseanhebung haben wir unser Kursziel auf 125,00 EUR

(bisher: 91,50) erhöht und vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21389.pdf Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.08.2020 (17:20 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 19.08.2020 (9:40 Uhr)

Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021 ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °