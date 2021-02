9:31 | 09.02.2021

Original-Research: GECCI Investment KG (von GBC AG): Vorstandsinterview

^ Original-Research: GECCI Investment KG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu GECCI Investment KG Unternehmen: GECCI Investment KG

ISIN: DE000A3E46C5 Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview

Empfehlung: Vorstandsinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker ‘Der Immobilienboom ist an privaten Eigentümern leider vorbeigegangen’ Die GECCI Investment KG befindet sich derzeit in der Emissionsphase einer

5,75 %-Unternehmensanleihe, mit einem geplanten Volumen von bis zu 8 Mio.

EUR. Das Wertpapier kann über die Börse Frankfurt gekauft oder

außerbörslich (https://www.hinkel-marktplatz.de/gecci575/) gezeichnet

werden. Geschäftsmodell der GECCI Gruppe ist die Realisierung von Ein- und

Mehrfamilienhäusern und deren Veräußerung im Rahmen der selbst entwickelten

Mietubereignung. Bereits im November 2020 hat die GBC AG die Attraktivität

des Wertpapiers im Rahmen einer Credit Research-Studie (http://www.more-

ir.de/d/21867.pdf) mit 4 von 5 GBC-Falken bewertet. GBC Analyst Cosmin

Filker hat mit dem GECCI-Geschäftsfuhrer Gerald Evans gesprochen: Cosmin Filker: Herr Evans, die GECCI Investment KG ist mit einer

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. EUR neu am

Kapitalmarkt. Wie zufrieden sind Sie mit den ersten Monaten? Gerald Evans: Wir haben unser einzigartiges Geschäftsmodell rund um die

Mietüber-eignung vier Jahre lang entwickelt und von den renommiertesten

Experten in allen juristischen, wirtschafts- und steuerrechtlichen Belangen

prüfen lassen. Inzwischen haben wir die ersten Grundstücke gekauft, die

Erschließung läuft und die erstrangigen Grundschulden für die

Anleiheinvestoren sind bestellt. Darüber freue ich mich sehr und bin jedem

Anleger dankbar. Jetzt gilt es, das Vertrauen zu bestätigen, unser

Geschäftsmodell auszurollen und uns am Kapitalmarkt zu etablieren. Cosmin Filker: Das GECCI-Geschäftsmodell ist neu, stellen Sie es uns bitte

noch-mal kurz vor. Gerald Evans: GECCI realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren

Innen-städte und erleichtert Menschen den Weg zu ihrer Traumimmobilien –

ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand. Wir bieten

Neubauten und künftig auch sanierte Bestandsimmobilien an. Unser

Alleinstellungsmerkmal: Kunden erwerben die Eigenheime im Wege der

Mietübereignung und erhalten eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Bis

zur Eigentumsübergabe wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 bis 32

Jahren vereinbart. In dieser Zeit generiert GECCI gut planbare Mieterträge

für die Zins- und Rückzahlungen der Anleihen. Cosmin Filker: Das klingt im ersten Moment nach Mietkauf, wo sehen Sie die

Vorteile der Mietübereignung? Gerald Evans: Die Mietübereignung ist so sicher wie die

Grundbuchfinanzierung und so flexibel wie mieten. Der ganz wesentliche

Unterschied zum Mietkauf ist, dass unsere Kunden eine Auflassungsvormerkung

im Grundbuch erhalten. Damit ist die Mietübereignung insolvenzfest. Eine

solche Auflassungsvormerkung ist beim Mietkauf nicht möglich. Außerdem ist

bei uns weder eine Anzahlung, noch eine Schlusszahlung fällig. Das heißt,

Sie können ohne Eigenkapital bauen, aber auch jederzeit außerplanmäßig

tilgen. Außerdem ist der Tilgungsanteil bei der Mietübereignung wesentlich

höher, wir kalkulieren inklusive Zinsen mit 75 bis 80 Prozent der Bausumme.

Mietkauf-Modelle rechnen meistens bis maximal 60 Prozent. Der Jahreszins

bei GECCI Projekten mit Mietübereignung liegt zwischen 1,65 und 2,11

Prozent. Damit sind wir zu jeder Bank wettbewerbsfähig. Wichtig für die

Mieter ist zudem, dass die Kaltmiete über die gesamte Laufzeit fest ist.

Dies ist wohl einzigartig. Cosmin Filker: Wie sollen die Anleihemittel verwendet werden? Gerald Evans: Mir ist es wichtig zu betonen, dass wir kein teures

Mezzanine-Kapital, Private Equity oder Venture Capital nutzen, wie es sonst

in unsere Branche häufig der Fall ist. Die Anleihemittel setzen wir

insbesondere für den unbürokratischen Kauf von Grundstücken,

Projektentwicklung in den Neubau von Immobilien und in Erwerb von

Bestandsimmobilien ein und um schnell mit dem Bau bzw. der Sanierung

beginnen zu können. Darüber hinaus finanziert sich GECCI über langfristige

Bank- und Förderbanken-Darlehen. Diese sind mit weniger als 1,5 % p.a.

verzinst. Außerdem erhalten wir auch tilgungsfreie Zuschüsse –

beispielsweise für die energieeffiziente Sanierung. Daher ist es unser

Ziel, jetzt schnell ein cashflow-starkes Wohnimmobilienportfolio aufzubauen

und die Anleihen am Laufzeitende aus dem Cashflow zu tilgen. Cosmin Filker: In Rahmen unserer Credit Research Studie haben mit den

Mitteln der aktuellen Anleihe den Bau von 110 Wohneinheiten unterstellt.

Wieviel Grundstücke müssen Sie hierfür noch erwerben bzw. sichern? Gerald Evans: Wir stehen da natürlich noch am Anfang. Die Zahl hängt vom

Mix aus Ein- und Mehrfamilienhäusern ab. Neben einzelnen Grundstücken

bemühen wir uns auch um größere Areale. Die 110 Wohneinheiten sind in jedem

Fall ein realistisches Ziel. Cosmin Filker: Der Zugang zu Grundstücken, die anschließend bebaut werden,

ist für Ihr Geschäftsmodell von hoher Bedeutung. Zuletzt haben Sie in

Niedersachsen Baugrundstücke für zehn Einfamilienhäuser erworben. Wie

schätzen Sie die aktuelle Lage beim Grundstückskauf ein? Gerald Evans: Wir sondieren den Markt laufend und nehmen derzeit an

verschiedenen Ausschreibungen und Versteigerungen teil, Grundstücke sollten

daher nicht unser Wachstum bremsen. Grundsätzlich ist ein vernünftiger

Grundstückspreis ein wichtiger Baustein, dass sich die Mietübereignung für

unsere Kunden und uns rechnet. Daher sind die begehrten und teuren

Innenstadtflächen nicht unser Ziel. Wir wollen auch ganz bewusst

bezahlbaren Wohnraum schaffen. Da kommt es uns zu Gute, dass durch

Homeoffice und Homeschooling das Wohnen in den Speckgürteln der großen

Städte wieder an Attraktivität gewinnt. Unser Projekt im niedersächsischen

Bockenem ist ein gutes Beispiel. Bockenem befindet sich im Einzugsgebiet

von Hannover, Salzgitter und Wolfsburg mit Anschluss an die Autobahn A7.

Schnelles Internet ist vorhanden und das Stadtbild wird von modernen

Neubauten geprägt. Cosmin Filker: Neben dem Bau von Immobilien wollen Sie künftig auch Ein-

und Mehrfamilienhäuser kaufen, sanieren und im Wege der Mietübereignung

veräußern. Warum dieser Schritt? Gerald Evans: Wir haben uns mit dieser Erweiterung unseres Geschäftsmodells

schon länger beschäftigt, denn grundsätzlich liegt es natürlich auf der

Hand, neben Neubauten auch sanierte Immobilien anzubieten. Uns werden auch

immer wieder Ein- und Mehrfamilienhäuser angeboten. Die neue

Bundesförderung für effiziente Gebäude hat dann schließlich zur finalen

Entscheidung geführt. Die neuen Konditionen der BEG-Forderung treten ab dem

1. Juli 2021 in Kraft. So erhalten wir für die energieeffiziente Sanierung

unter anderem tilgungsfreie Zuschüsse. Jetzt können wir noch mehr Menschen

eine attraktive Finanzierungsalternative zum Erwerb von Wohneigentum bieten

und vergrößern damit unser Marktpotenzial erheblich. Außerdem können wir

schneller ein cashflow-starkes Wohnimmobilienportfolio aufbauen. Denn der

Kauf und die Sanierung von Bestandsimmobilien lassen sich deutlich

schneller umsetzen, als es bei Neubauten von der Grundstückerschließung

über die Baugenehmigung bis zur Fertigstellung möglich ist. Cosmin Filker: Abschließend noch eine Frage zum Gesamtmarkt. Laut einer

aktuellen Studie der LBS ist die Eigentumsquote in Deutschland rückläufig.

Wie passt das zum Immobilienboom der vergangenen Jahre? Gerald Evans: Es ist schon etwas paradox, dass Deutschland, eines der

reichsten Länder Europas, fast dessen Schlusslicht bei der Eigenheimquote

ist. Die Studie zeigt, dass der Immobilienboom leider am Häuslebauer

vorbeigeht. Ein Grund ist für mich die europäische Immobilienkreditlinie.

Sie macht es nicht nur Selbständigen, sondern jedem privaten Bauherren

schwer, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Zudem wollen junge

Menschen heute flexibel bleiben und mieten daher lieber. Daher passt unser

Modell hervorragend zu den Herausforderungen des Marktes und den Wünschen

der Kunden. Cosmin Filker: Herr Evans, ich bedanke mich für das Gespräch. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22085.pdf Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.02.2021 (13:00 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 09.02.2021 (09:30 Uhr) ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °