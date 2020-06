11:02 | 08.06.2020

Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH): Halten

^ Original-Research: GESCO AG – von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG

ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2020

Empfehlung: Halten

seit: 08.06.2020

Kursziel: 18,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 08.06.2020, vormals Kaufen

Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Konjunktur und Corona belasten erstes Quartal 2020 Die anhaltende konjunkturelle Abkühlung sowie die seit März zunehmend um

sich greifende Corona-Krise haben bei der GESCO AG im Auftaktquartal des

laufenden Geschäftsjahres 2020 vor allem ergebnisseitig deutliche Spuren

hinterlassen. Im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals hat sich die

Situation infolge der Krise noch verschärft. Da die diesbezüglichen Effekte

jedoch bereits in der Ende April veröffentlichten Guidance berücksichtigt

waren, hat der Vorstand diese mit Vorlage der Quartalszahlen bestätigt. Vor dem Hintergrund der weiter eingetrübten Aussichten haben wir unsere

Schätzungen zwar gegenüber dem letzten Research vom 06. Mai etwas

zurückgenommen. Dabei bekräftigen wir jedoch unsere Überzeugung, dass GESCO

die Krise angesichts einer Eigenkapitalquote von knapp 50 Prozent und einer

Barliquidität von fast 30 Mio. Euro zum Quartalsende meistern wird. Zudem

profitiert die Unternehmensgruppe auch von ihrer dezentralen Aufstellung,

die flexible Entscheidungen und deren schnelle Umsetzung ermöglicht. Und

die Strategie NEXT LEVEL sollte dazu beitragen, dass die Gesellschaft nach

der Krise wieder zügig auf den Pfad des profitablen Wachstums zurückkehren

kann. Bei Ansatz unserer Schätzungen liegt das 2021er-KGV der GESCO-Aktie derzeit

bei 13,4. Die aktuelle Ausschüttungsrendite beläuft sich auf Basis des

Dividendenvorschlags für 2019, der allerdings unter dem Vorbehalt der

weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie steht, auf 1,3 Prozent. Dabei

bewegt sich die Marktkapitalisierung des Konzerns mit fast 186 Mio. Euro

lediglich bei knapp 79 Prozent des zum 31. März mit 236,3 Mio. Euro bzw.

21,80 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapitals. Als positives Zeichen werten wir in diesem Zusammenhang auch, dass der

stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und zweitgrößte Anteilseigner

Stefan Heimöller sein Aktienpaket zuletzt von 13,7 auf 14,2 Prozent

aufgestockt hat. Insgesamt bestätigen wir daher weiterhin unser Kursziel

von 18 Euro für die GESCO-Aktie, nehmen jedoch auf dem aktuellen Kursniveau

unsere Einstufung von ‘Kaufen’ auf ‘Halten’ zurück. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21025.pdf Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Duesseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 – 26

Fax: +49 (0) 211 / 179 374 – 44

Buero Muenster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Muenster

Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 – 21

Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 – 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °