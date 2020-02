8:07 | 10.02.2020

Analyst: Thorsten Renner Vorläufiges Ergebnis 2019 im Rahmen der Erwartungen Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 bescherte der Hawesko Holding AG einen

kräftigen Erlösanstieg, der jedoch weitgehend auf den Akquisitionseffekten

von Wein & Co. beruhte. Akquisitionsbereinigt belief sich das

Umsatzwachstum auf 1,3 Prozent. Dieses wurde durch den Umzug des

Großhandelslagers im B2B-Bereich nach Worms negativ beeinflusst. Die diesbezüglichen Probleme sind nun aber überwunden und den deutlichen

Belastungen nach drei Quartalen stand im vierten Quartal ein nennenswerter

positiver Ertrag aus dem Verkauf der alten Lagerimmobilie gegenüber. Ab dem

laufenden Geschäftsjahr 2020 sollten sich jetzt die Vorteile des neuen

Lagers sowohl im Geschäft als auch in den Zahlen widerspiegeln. Zu den

neuen Aktivitäten zählt hier beispielsweise das Engagement im Bereich der

hochwertigen Spirituosen, das in den kommenden Jahren zu einem wichtigen

Umsatzträger heranwachsen soll. Das neue Lager eröffnet dem Unternehmen

aber auch direkte Einsparungen bei der Transportlogistik. Auch bei Wein & Co. kommt die Gesellschaft voran. Hier erwarten wir, dass

im Geschäftsjahr 2019 zumindest ein positives EBITDA angefallen ist.

Mittelfristig sind hier jedoch auch respektable Margen im Bereich von 5

Prozent realisierbar. Daneben hatte Hawesko aber auch kleinere

Akquisitionen getätigt. Dies erachten wir als positiv und können uns auch

in Zukunft weitere kleinere Transaktionen vorstellen. Ein wichtiger Pfeiler

in der künftigen Entwicklung des Unternehmens ist eine stärkere

Digitalisierung, um langfristig höhere Margen erwirtschaften zu können. Mit einem EBIT von rund 29 Mio. Euro hat das Weinunternehmen die

Erwartungen im vergangenen Geschäftsjahr erfüllt. Für das laufende Jahr

rechnen wir jedoch mit deutlichen Fortschritten in der Profitabilität. Auch

der Vorstand zeigt sich durchaus optimistisch für die weitere

Geschäftsentwicklung, jedoch werden sich die erwarteten Synergien nur

schrittweise einstellen. Bei einem geschätzten Ergebnis je Aktie von 2,03 Euro für 2020 ergibt sich

aktuell ein KGV von 16,2, das damit deutlich unterhalb des entsprechenden

derzeitigen KGVs unserer Peer-Group Getränke/Tabak von 19,7 liegt. Bei

einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples errechnet sich bei

geschätzten 30,5 Mio. Euro für 2020 ein Faktor von 9,7, der sich ebenfalls

merklich unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten ‘Valuation

Monitor Q3 2019’ publizierten entsprechenden Multiple von 13,6 für Hawesko

bewegt. Zudem bietet die Hawesko-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau eine sehr

attraktive Ausschüttungsrendite von 4 Prozent. Damit bleibt die

Gesellschaft ein attraktiver Dividendenzahler, wobei die Aktionäre die

Dividende auch wieder in Produkte des Unternehmens investieren können.

Mittelfristig rechnen wir mit weiteren Fortschritten in der Profitabilität

und entsprechenden Gewinnsteigerungen. Zu den derzeitigen Kursen halten wir

den Anteilsschein des Weinspezialisten für attraktiv bewertet. Entsprechend

bekräftigen wir unsere Empfehlung, die Hawesko-Aktie zu ‘Kaufen’,

reduzieren aber aufgrund der etwas langsamer erwarteten Gewinnentwicklung

