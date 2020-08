9:32 | 26.08.2020

Original-Research: MBH Corporation plc (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: MBH Corporation plc – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MBH Corporation plc Unternehmen: MBH Corporation plc

ISIN: GB00BF1GH114 Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 1,72 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Fünfte Akquisition in 2020 gemeldet, Finanzierung im Rahmen des

Anleiheprogramms, Prognosen leicht erhöht, Rating KAUFEN bestätigt Nachdem die MBH Corporation plc (MBH) im ersten Halbjahr 2020 ihr

Beteiligungsportfolio um drei neue Unternehmen (Samuel Hobson House,

Robinson Caravans, Logistica Training) erweitern konnte, kamen zuletzt zwei

neue Akquisitionen hinzu. Ende Juli 2020 wurde mit dem Erwerb der GS

Contracts (Joinery) Limited (GS Contracts) die insgesamt 14te Übernahme in

der MBH-Historie gemeldet. Ähnlich wie die bereits im MBH-Portfolio

enthaltene und in Neuseeland tätige Cape Ltd. ist GS Contracts auf dem

Innenausbau von Einzelhandels- und Gastronomieeinrichtungen spezialisiert.

Die Gesellschaft bietet dabei Dienstleistungen wie Design Management,

Projektmanagement, Einrichtung sowie kundenspezifische Fertigungen an. Im

vergangenen Geschäftsjahr (Geschäftsjahresende 31.12.2019) hat GS Contracts

Umsatzerlöse in Höhe von 5,3 Mio. GBP erreicht und dürfte unseren

Informationen nach ein positives EBIT erwirtschaftet haben. Bereits im Vorfeld dieser Akquisition hat das MBH-Portfoliounternehmen

Gaysha Ltd. mit GS Contracts zusammengearbeitet womit eine vertikale

Integration schnell umgesetzt werden kann. Gaysha Ltd., ein Unternehmen,

welches Ausbau- und Renovierungsdienstleistungen anbietet, könnte auf die

Produktionsanlagen von GS Contracts zurückgreifen und somit die

Abhängigkeit von Lieferanten reduzieren. Als weitere Übernahme wurde am 17.08.2020 der Erwerb von Ashley David Taxis

(ADT), einem in Großbritannien ansässigen Taxiunternehmen gemeldet. Mit

dieser Akquisition entsteht das neue MBH-Segment ‘Transport’. Die im Jahr

2002 gegründete ADT besitzt 150 Fahrzeuge und beschäftigt rund 600 Fahrer.

Im Zeitraum Mai 2019 – April 2020, der damit teilweise auch die

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie enthält, hat ADT Umsatzerlöse in Höhe

von 3,9 Mio. GBP und ein EBITDA von 0,8 Mio. GBP erwirtschaftet. Besonders

vom Interesse ist für die MBH der technologische Ansatz der ADT. Rund 70 %

der Buchungen erfolgen über die selbstentwickelte App und die Flotte ist

dabei vollständig Cloud-basiert. Weiteres Geschäftswachstum im stark

fragmentierten Taxi-Markt in Großbritannien könnte durch die Bereiche

Corporate Driving oder Food Delivery unterstützt werden. Die Kaufpreise für beide Akquisitionen in Höhe von 1,7 Mio. GBP (GS

Contracts) bzw. 3,4 Mio. GBP (ADT) werden größtenteils durch die im Juli

2020 erstmals begebene börsennotierte Anleihe beglichen. Bislang hatte die

Gesellschaft den Portfolioausbau vornehmlich im Rahmen von

Sachkapitalerhöhungen umgesetzt. Aufgrund des derzeit niedrigen Kursniveaus

der MBH-Aktie aber auch, um künftig den Verwässerungseffekt zu begrenzen,

hat die Gesellschaft ein Anleiheprogramm in einem Volumen von bis zu 50

Mio. EUR aufgesetzt. Im Rahmen von Unternehmensakquisitionen können

Anleihen an die verkaufende Partei ausgegeben werden, was zudem die

Finanzierungsflexibilität deutlich erhöht. Die 5jährigen Anleihen sind mit

einem halbjährlichen Zinskupon von 5,0 % p.a. ausgestattet. Darüber hinaus

hat MBH eine in Euro notierte Anleihe mit einem Kupon von 2,0 % ausgegeben. Mit dem Erwerb der beiden Gesellschaften erhöhen sich die Pro-Forma-Umsätze

zum 31.12.2019 auf jährlich 85,4 Mio. GBP. Das MBH-Management hat mit der

Meldung zur Listing-Aufnahme der Unternehmensanleihe nochmals die Planungen

bekräftigt, auf Gesamtjahresebene rund 10 Akquisitionen vorzunehmen.

Angesichts der bislang in 2020 erfolgten fünf Unternehmenserwerbe,

erscheint dieses Ziel als realistisch. In unseren bisherigen Prognosen

(siehe Studie vom 29.06.2020) hatten wir für das Gesamtjahr 2020 insgesamt

fünf Erwerbe unterstellt, was mit dem Erwerb von Ashley David Taxis nun

erreicht wurde. Demzufolge erhöhen wir die Anzahl der für 2020

prognostizierten Übernahmen auf insgesamt acht und gehen daher von weiteren

drei Akquisitionen aus. Für die kommenden Unternehmenserwerbe haben wir zudem vornehmlich eine

Finanzierung im Rahmen des Anleiheprogramms unterstellt, was einen Anstieg

des Fremdkapitals mit dazugehörigen höheren Finanzaufwendungen zur Folge

hat. Auf der anderen Seite wird dies zu einem deutlich niedrigeren

Verwässerungseffekt führen. In unserem DCF-Bewertungsmodell haben wir zudem

eine leichte Veränderung bei den Fremdkapitalkosten vorgenommen, was den

WACC leicht gemindert hat. Da die Anzahl der ausstehenden Aktien deutlich

auf 61,4 Mio. angestiegen ist (bisher: 49,2 Mio.) unterliegt das Ergebnis

des DCF-Modells einem Verwässerungseffekt. Zwar erhöht sich der von uns

errechnete faire Unternehmenswert auf 95,11 Mio. GBP (bisher: 83,65 Mio.

GBP), der faire Wert je Aktie liegt aufgrund der höheren Aktienzahl bei

1,55 GBP (bisher: 1,70 GBP). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

