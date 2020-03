9:51 | 04.03.2020

Original-Research: Media and Games Invest plc (von First Berlin Equity Resear…

^ Original-Research: Media and Games Invest plc – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 04.03.2020

Kursziel: 2.8

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,80. Zusammenfassung:

Der Jahressbericht für die Tochtergesellschaft von Media and Games Invest,

die gamigo AG, wies ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum auf, das nahe

an unseren Prognosen lag. Der Umsatz stieg auf Jahresbasis um 30%, während

das EBITDA um rund 48% J/J zulegte. MGI hält jetzt 99% von gamigo, nachdem

das Unternehmen seine Beteiligung im Februar erhöht hat. Der

Videospielspezialist profitierte von einem soliden organischen und

M&A-getriebenen Wachstum und erwartet, dass sich die gute Geschäftsdynamik

in diesem Jahr fortsetzt. Die gute gamigo-Performance gibt uns Vertrauen in

unsere MGI-Prognose für das Gesamtjahr. Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR2,80. First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 2.80 price target. Abstract:

Full year results for Media and Games Invest subsidiary, gamigo AG, showed

strong revenue and earnings growth and were close to our forecasts. The top

line climbed 30% on an annualised basis, while EBITDA grew some 48% Y/Y.

MGI now holds 99% of gamigo after upping its stake in February. The video

gaming specialist benefited from solid organic and M&A driven growth and

expects good business momentum to continue this year. The strong gamigo

performance gives us confidence in our full year MGI targets. We stick to

our Buy rating and EUR2.8 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20191.pdf Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °