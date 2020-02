15:16 | 19.02.2020

Original-Research: PAION AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: PAION AG – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PAION AG Unternehmen: PAION AG

ISIN: DE000AOB65S3 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.02.2020

Kursziel: EUR3,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN:

DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,20 auf EUR 3,80. Zusammenfassung:

Im Januar erhielt Remimazolam seine erste Marktzulassung – in der

Indikation Allgemeinanästhesie in Japan. PAION und ihre Lizenzpartner haben

außerdem die Zulassung von Remimazolam in den USA, der EU und China in der

Indikation Kurzsedierung und in Südkorea in der Indikation

Allgemeinanästhesie beantragt. In China hat PAION im November 2018 die

Marktzulassung beantragt, und das Management erwartet eine Entscheidung im

Laufe dieses Jahres. Die Marktzulassungen wurden in der EU und in Südkorea

im November bzw. Dezember 2019 beantragt, und wir erwarten Entscheidungen

der Behörden auf diesen Märkten bis Ende dieses Jahres / Anfang nächsten

Jahres. In den USA ist das PDUFA-Datum (das Datum, bis zu dem eine

Entscheidung der FDA erwartet wird) der 5. April 2020. Im Januar gab PAIONs

US-Lizenzpartner Cosmo Pharmaceuticals infolge der Verzögerung der

Zulassung ihres Hauptarzneimittelkandidaten Methene Blue MMX die

Unterlizenzierung von Remimazolam an Acacia Pharma bekannt. Wir gehen davon

aus, dass Acacias eigener Hauptarzneimittelkandidat, BARHEMSYS (angezeigt

für postoperative Übelkeit und Erbrechen), Ende dieses Monats in den USA

ohne Probleme zugelassen wird. Darüber hinaus dürfte Cosmos Finanzierung

von Acacia sicherstellen, dass der Vertrieb von Acacia mit ca. 60 Personen

vergleichbar groß sein wird wie das von Cosmo zusammengestellte Team.

Unsere Bewertung beinhaltet jetzt einen langsameren Verkaufsstart in Japan

als zuvor, weil PAIONs Lizenzpartner auf diesem Markt, Mundipharma, zum

Verkauf steht. Nach Gesprächen mit PAIONs Management haben wir auch die

prognostizierten Meilensteinzahlungen in Gebieten einschließlich Japans,

des Nahen Ostens, Nordafrikas und Kanadas verschoben/reduziert. Dagegen

wird unser Bewertungsmodell durch einen niedrigeren Abzinsungssatz

bezüglich Japan infolge der Genehmigung von Remimazolam positiv

beeinflusst. Wir sehen den fairen Wert der PAION-Aktie nun bei EUR3,80

(zuvor: EUR4,20 EUR). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG

(ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 4.20 to EUR 3.80. Abstract:

In January remimazolam achieved its first marketing approval – for general

anesthesia in Japan. PAION and its licensees have also filed for approval

of remimazolam in the US, EU, and China for procedural sedation and in

South Korea for general anesthesia. In China PAION filed for approval in

November 2018 and management expect a decision later this year. Filings

were made in the EU and South Korea in November and December 2019

respectively and we expect decisions from the authorities on these markets

by late this year/early next year. In the US the PDUFA date (the date by

which a decision from the FDA is expected) is 5 April 2020. As a

consequence of the delay in approval of its lead drug candidate, Methylene

Blue MMX, PAION’s US licensing partner, Cosmo Pharmaceuticals, in January

announced the sublicensing of remimazolam to Acacia Pharma. We expect

Acacia’s own lead drug candidate, BARHEMSYS (indicated for post-operative

nausea and vomiting), to be approved in the US without a hitch at the end

of this month. Meanwhile, Cosmo’s financing of Acacia should ensure that

the Acacia marketing effort at ca. 60 persons is comparable in size to the

team set up by Cosmo. Our valuation now incorporates a slower start to

sales in Japan than we previously modelled on the basis that PAION’s

licensing partner on this market, Mundipharma, is for sale. Following

discussions with management, we have also postponed/reduced forecast

milestone payments in territories including Japan, Middle East-North Africa

and Canada. Against this, our valuation model is positively influenced by a

lower discount rate with respect to Japan following remimazolam’s approval.

We now see fair value for the PAION share at EUR3.80 (previously: EUR4.20). We

maintain our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20109.pdf Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °