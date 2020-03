12:12 | 25.03.2020

Analyst: Pierre Gröning Umsatz und Ergebnis aus 2019 im Einklang mit vorläufigen Zahlen – Ausblick

auf 2020 wie erwartet optimistisch SBF hat am Montag seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht,

der die Ende Januar präsentierten vorläufigen Zahlen bestätigt. Auch die

Guidance für das laufende Geschäftsjahr fällt wie von uns erwartet

optimistisch aus. Deutlicher Erlösanstieg bei erneut verbesserter Profitabilität: Die

Gesamtleistung stieg wie zuvor gemeldet um 18,1% yoy auf rund 17,2 Mio.

Euro (Umsatz: +14,8% yoy auf 16,9 Mio. Euro), womit dem Vorstand nach den

spürbaren Umsatzeinbußen in der jüngeren Vergangenheit (CAGR 2016-2018:

-17,2%) der avisierte Turnaround gelungen ist. Ergebnisseitig konnten sowohl das EBITDA (+84,8% yoy auf 4,1 Mio. Euro) als

auch das EBIT (+116,9% yoy auf 3,4 Mio. Euro) deutlich überproportional

zulegen, wodurch sich auch der Jahresüberschuss mehr als verdoppelte

(+116,8% yoy auf 3,0 Mio. Euro). Hauptgrund für die starke

Profitabilitätsverbesserung war neben ersten Skalierungseffekten und einer

reduzierten Personalkostenquote nach dem signifikanten Stellenabbau in 2018

die Materialkostenquote. Diese konnte das Management dank einer Optimierung

der Lieferantenstrukturen und nachverhandelten Einkaufspreisen im Vergleich

zum Vorjahr nochmals um 5%-Punkte auf 43,9% und damit deutlich stärker als

von uns ursprünglich erwartet (45,5%) senken. Insgesamt verdeutlicht das

erzielte Ergebnis u.E., dass die umgesetzten Anpassungen der

Produktionsprozesse und Ablaufstrukturen bei der operativen

Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH zu den in Aussicht gestellten

Effizienzsteigerungen geführt haben. Prognose für 2020 deutet auf Fortsetzung des Wachstumskurses hin: Aufgrund

der ungebrochen starken Auftragslage erwartet das Management, den Erlös im

laufenden Geschäftsjahr auf rund 21,6 Mio. Euro und das EBT auf etwa 3,6

Mio. Euro (2019: 3,3 Mio. Euro) steigern zu können. Die Prognose liegt

damit umsatzseitig leicht über bzw. ergebnisseitig leicht unter unserer

derzeitigen Schätzung (Umsatz: 20,8 Mio. Euro; EBT: 3,8 Mio. Euro), die wir

zum aktuellen Zeitpunkt aber unverändert lassen. Die Visibilität der prognostizierten Fortsetzung des Wachstumskurses ist

u.E. angesichts des Auftragsbestands von rund 31,0 Mio. Euro (per Mitte

März) solide, während auch die mittelfristigen Perspektiven weiterhin

aussichtsreich erscheinen. So hat der Vorstand nochmals betont, bei mehr

als der Hälfte der momentan im Rahmen von Ausschreibungen konkret

platzierten Angebote i.H.v. über 100 Mio. Euro einen Zuschlag zu erwarten.

Hieraus resultierende Auftragseingänge dürften die avisierten

Mittelfristziele (ca. 25 Mio. Euro Umsatz in 2021; > 30 Mio. Euro Umsatz

in 2023) in den kommenden Monaten somit weiter untermauern. Fazit: SBF hat insgesamt ein starkes Geschäftsjahr 2019 verzeichnet, in dem

die erlösseitige Trendwende gelungen ist. Zudem zeigte das nun

abgeschlossene Restrukturierungsprogramm auf der Kostenseite eine noch

stärker als erwartete Wirkung. Wir sind vom Investment Case unverändert

