11:27 | 30.09.2020

Original-Research: Solutiance AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Solutiance AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Solutiance AG Unternehmen: Solutiance AG

ISIN: DE0006926504 Anlass der Studie: Analysteninterview mit dem Börsenradio

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,85 Euro

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann Solutiance in der GBC-Analyse : ‘Wir erwarten schon im nächsten Jahr den

Break-Even’ Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse: https://gbc.brn-ag.de/gbc.php?brn_id=37927 Am 29.09.2020 führte GBC-Analyst Marcel Goldmann mit der Börsen Radio

Network AG ein Interview zum Thema: Solutiance AG in der GBC-Analyse: Geschäftsmodell, Marktstruktur und –

entwicklung, aktuelle und zukünftige Geschäftsentwicklung, sowie

Kurspotenzial der Solutiance-Aktie Die Solutiance AG ist ein Anbieter von softwarebasierten Dienstleistungen

im Bereich des Facility- und Property Managements. Die Marke Solutiance ist

eine Kombination der englischen Begriffe Solutions (Lösungen) und

Maintenance (Wartung / Instandhaltung), spricht sich aber, wie Solutions.

Gegenwärtig bietet das Unternehmen zwei Leistungspakete an: das

Instandhaltungsmanagement für (Flach-) Dächer und das Management von

Betreiberpflichten. Immobilienbetreiber und angeschlossene Partner nutzen

die Plattform des Unternehmens, den Facility Scanner, und integrierte Apps

um den Immobilienbetrieb effizienter, transparenter und besser zu machen. Die Technologiegesellschaft agiert mit ihren softwaregestützten

Dienstleistungen für den Immobilienbetrieb und ihrer IT-Plattform im

wachsenden multimilliardenschweren Facility-Management-Sektor, der ein

Gesamtvolumen von 134,0 Mrd. EUR (2016) umfasst. Innerhalb dieses sehr

großen Marktes entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür, den

Immobilienbetrieb oder Teile des Immobilienbetriebs nicht mehr in

Eigenleistung zu erbringen und diesen an externe Dienstleister, wie bspw.

Solutiance, auszulagern. Darüber hinaus hält der allgemeine

Digitalisierungstrend auch verstärkt in der Immobilienbranche Einzug und

eröffnet so bspw. Immobilienbetreibern vielfache Vorteile, z.B. im Hinblick

auf Effizienz, Transparenz und Zeitersparnis. Folgen Sie uns auf Twitter: @gbc_research Folgen Sie uns auf Guidants: https://go.guidants.com/#c/gbc Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21686.mp3 Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR; Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 22.09.2020(9:26 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 22.09.2020(10:00 Uhr) ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °