9:16 | 16.11.2020

Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE – von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE

ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 16.11.2020

Kursziel: EUR 28,90 (bislang: EUR 28,50)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Peter Hasler Drittes Quartal 2020 deutlich besser als erwartet Die negativen Folgen der COVID-19-Pandemie machen sich bei Surteco in immer

geringerem Maße bemerkbar. Nach neun Monaten lagen die Erlöse – bereinigt

um Währungseffekte aus der Abwertung des Brasilianischen Real in Höhe von

ca. EUR -8 Mio. und dem Verkauf des nordamerikanischen Imprägniergeschäfts,

das im vergangenen Jahr bis zum Verkauf im Juli Umsatzerlöse in Höhe von

EUR 16,9 Mio. erwirtschaftet hatte, – mit EUR 459,3 Mio. um lediglich rund

-7% unter ihren Vorjahreswerten. Während die Erlöse in den Segmenten

Decoratives und Technicals mit -13,5% bzw. -24,4% (bzw. adjustiert ca. -4%)

unter den Vorjahreswerten lagen, konnte Surteco im Segment Profiles die

Erlöse nach neun Monaten sogar um 11,5% steigern. Dabei profitierte Surteco

Angabe gemäß insbesondere von einer Ausweitung der Cocooning-getriebenen

DIY-Aktivitäten bei Bau und Renovierung. Nachdem die Rohertragsmarge vor allem infolge rückläufiger PVC- und PP-

Preise um 270 Basispunkte gesteigert werden konnte, ergab sich in

Verbindung mit niedrigeren Personal- und sonstigen betrieblichen

Aufwendungen nach neun Monaten mit EUR 28,8 Mio. ein nur knapp unter dem

Vorjahr (EUR 31,6 Mio.) liegendes operatives Ergebnis. Die EBIT-Marge lag

mit 6,3% um 30 Basispunkte über dem Vorjahreswert. Nach der frühzeitigen

Inanspruchnahme der Kontokorrentlinien lag die Bruttoliquidität zum

Stichtag bei EUR 129,4 Mio. Die Nettoverschuldung lag mit EUR 154,5 Mio.

auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2016. Abgesehen davon, dass die im zweiten Quartal 2020 erlittenen Einbußen bis

Jahresende nicht aufgeholt werden könnten, wurde eine Guidance für das

Gesamtjahr 2020e nicht ausgesprochen. Bestätigt wurden auf dem Conference

Call indes die für 2023e geltenden Mittelfristprognosen eines EBIT zwischen

EUR 55 und 65 Mio., die mit einer Erweiterung der geographischen Präsenz

(avisiert werden v.a. eine bessere Präsenz in China und Russland), einem

weiteren organischen und anorganischen Wachstum im Segment Profiles und

einer weiteren Reduzierung der Standorte und der Anzahl der rechtlichen

Einheiten einhergehen sollen. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Nach

Einarbeitung der besser als von uns erwarteten Neunmonatszahlen heben wir

unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf

EUR 28,90 von bislang EUR 28,50 je Aktie an (Base-Case-Szenario) an.

Mittelfristig sind nach u. E. deutlich höhere Kursziele möglich, wenn wir

die in diesem Jahr angehobenen Risikoparameter unseres sich am Fama-French-

Modell orientierenden Faktoransatzes nach einem Abflauen der COVID-19-

Pandemie auf ein Normalniveau zurücknehmen können. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21844.pdf Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553

