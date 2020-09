10:01 | 07.09.2020

The NAGA Group AG

^ Original-Research: The NAGA Group AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu The NAGA Group AG Unternehmen: The NAGA Group AG

ISIN: DE000A161NR7 Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,75 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker NAGA Trader erreicht beim Umsatz und Ergebnis neue Rekordwerte, gestiegene

Kundenanzahl liefert Basis für weiteres Wachstum Die ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres zeigen, dass die von der

The NAGA Group AG (NAGA) in 2019 eingeleiteten Maßnahmen Früchte tragen. Im

Rahmen der eingeleiteten Restrukturierung wurden dabei nicht nur die

Kostenstrukturen nachhaltig gesenkt, NAGA hat zudem das Kerngeschäft Online

Brokerage mit dem Produkt Naga Trader stärker in den Fokus gerückt. Dies

hatte auch eine stärkere Konzentration der Entwicklungs- und

Vermarktungsaktivitäten zur Folge, was bereits Ende des Geschäftsjahres

2019 zu einer positiven Tendenz bei den wichtigsten Kennzahlen geführt

hatte. Während noch im Geschäftsjahr 2019 mit 6,22 Mio. EUR vergleichsweise

niedrige Umsatzerlöse sowie mit einem EBITDA in Höhe von -9,17 Mio. EUR

ein negatives Ergebnisniveau ausgewiesen wurde, profitiert die NAGA von

einer mittlerweile deutlichen Verbesserung der Geschäftsentwicklung. Vor

dem Hintergrund der umgesetzten Maßnahmen sowie unter Berücksichtigung der

hohen Kapitalmarktvolatilitäten im Umfeld der Covid-19-Pandemie, hat NAGA

in den ersten Monaten 2020 hohe Wachstumsraten erreicht. Im ersten Halbjahr

2020 wurden dabei Umsatzerlöse in Höhe von rund 12,1 Mio. EUR (VJ: 1,7 Mio.

EUR) erreicht, bei einer EBITDA-Marge von rund 30,5 %, was einem EBITDA von

rund 3,7 Mio. EUR (VJ: -4,6 Mio. EUR) entspricht. Die Basis dieser

Entwicklung stellt die Neukundenanzahl von über 46.000 Nutzer (VJ: 18.500)

sowie das signifikant ausgeweitete Handelsvolumen auf rund 50 Mrd. EUR (VJ:

16,5 Mrd. EUR) dar. Die erfolgreiche Entwicklung hat sich auch im Monat

Juli fortgesetzt, wo ein Umsatz von rund 2,2 Mio. EUR bei einem

Handelsvolumen von fast 10 Mrd. EUR erreicht wurde. Darüber hinaus hat die Gesellschaft trotz der aktuellen pandemiebedingten

Schwierigkeiten den internationalen Expansionskurs fortgesetzt. Nachdem der

Einstieg in den chinesischen Markt erfolgt ist, wird derzeit insbesondere

eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf Australien und Südamerika

angestrebt. Gemäß Angaben des NAGA-Managements sollen die hierfür

erforderlichen Lizenzen in Kürze vorliegen, so dass ab dem kommenden

Geschäftsjahr zusätzliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge generiert werden

sollen. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet das NAGA-Management eine Fortsetzung des

eingeschlagenen Wachstumstrends bei allen wichtigen Kennzahlen wie etwa

Neuanmeldungen, Einzahlungen, Transaktionen sowie Handelsvolumen. Auf

dieser Basis wurden für das laufende Geschäftsjahr erstmals konkrete

Prognosen kommuniziert. Es wird dabei mit einem Umsatz in einer Bandbreite

zwischen 22 und 24 Mio. EUR und mit einem EBITDA zwischen 5,5 und 6 Mio.

EUR gerechnet. Das erwartete Umsatzwachstum geht dabei mit einem Anstieg

der Marketinginvestitionen einher. Für die Finanzierung hat NAGA im

laufenden Geschäftsjahr eine Kapitalerhöhung in Höhe von brutto 5 Mio. EUR

durchgeführt. Analog zur Unternehmensprognose erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr

Umsatzerlöse in Höhe von 23,75 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 5,85

Mio. EUR. Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen wir mit einer

Forstsetzung der hohen Wachstumsdynamik und rechnen jeweils mit einem

dynamischen Umsatzwachstum. Skaleneffekte sollten eine EBITDA-Marge von

etwa 30 % ermöglichen. Auch wenn die Gesellschaft von der hohen

Transaktionsaktivität an den Märkten profitiert hat, sehen wir die

gestiegene Kundenbasis als Grundlage für das weitere Wachstum. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von

3,75 EUR je Aktie ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben

wir das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR.

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 04.09.20 (16:07 Uhr)

