10:26 | 14.07.2020

München (ots) – Das Joint Venture Prime Planet Energy & Solutions nutzt in

Zukunft die AQX-Plattform von Anaqua, um ihr sich schnell entwickelndes

IP-Portfolio zu stärken. Anaqua (https://go.anaqua.com/de/ots/ppes) , der führende Anbieter von Lösungen

für die Verwaltung von Innovation und geistigem Eigentum, gab heute bekannt,

dass ein neues Joint Venture von Panasonic und Toyota im Bereich Autobatterien –

Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S) – die AQX-Plattform von Anaqua

ausgewählt hat, um sein globales IP-Portfolio zu verwalten und zu stärken. PPE&S wird die konfigurierbaren Workflows und Vorlagen von AQX nutzen, um

schnell einen eigenen IP-Betrieb aufzubauen und sein sich schnell entwickelndes

IP-Portfolio zu verwalten. Die gesamten Innovations- und IP-Lebenszyklen des

Joint Ventures werden künftig auf der Anaqua-Plattform verwaltet. Analyse- und

Kostenverfolgungsfunktionen wie HyperView und das Finanzmanagement werden PPE&S

dabei helfen, ein starkes und kostenoptimiertes IP-Portfolio aufzubauen, das auf

die Geschäftsstrategie des Unternehmens abgestimmt ist. Bob Romeo, CEO von Anaqua, betonte: “PPE&S hat sich zum Ziel gesetzt,

Autobatterien der nächsten Generation zu entwickeln, die eine Ausweitung der

Nutzung von Elektrofahrzeugen ermöglichen und zu einer saubereren Umwelt

beitragen. Wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Innovationen in

diesem Bereich zu unterstützen”. Über Anaqua Anaqua ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Managementlösungen

für Innovation und geistiges Eigentum (IP). Zu den Kunden des Unternehmens

zählen mehr als 50 % der 25 führenden Anmelder von Patenten in den USA, mehr als

50 % der 25 führenden globalen Marken sowie eine wachsende Anzahl renommierter

und zukunftsorientierter Anwaltskanzleien. Das global agierende Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Europa und Asien.

Weltweit nutzen fast eine Million IP-Manager, Anwälte, Rechtsassistenten,

Administratoren und Innovatoren die IP-Plattform von Anaqua. Die Lösungssuite

vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten

Services und bietet damit eine intelligente Umgebung für eine

informationsbasierte IP-Strategie, fundierte IP-Entscheidungen und optimierte

IP-Abläufe. Weitere Informationen finden Sie unter

https://go.anaqua.com/de/ots/PPES . Über Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S) Prime Planet Energy & Solutions ist ein Joint Venture von Toyota und Panasonic,

das sich der Entwicklung von Automobilbatterien der nächsten Generation

verschrieben hat – dazu gehören sowohl prismatische Lithium-Ionen-Batterien mit

hoher Kapazität und hoher Leistung als auch Festkörperbatterien und andere

neuartige Batterietechnologien. Die Batterielösungen von Prime Planet Energy &

Solutions für Elektrofahrzeuge zielen darauf ab, den Batteriebereich zu erneuern

und zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit beizutragen, um die negativen

Auswirkungen der Kohlenstoffemissionen auf die Umwelt zu mindern. Besuchen Sie

http://www.p2enesol.com/ , um mehr über Prime Planet Energy & Solutions zu

