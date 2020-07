9:39 | 16.07.2020



München/Zürich (ots) –

– Volumen der globalen Neuemissionen ist in der ersten Jahreshälfte 2020

deutlich höher als in der Finanzkrise 2008/2009

– Insbesondere Finanzdienstleister, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und

Industrieunternehmen profitieren von der raschen Erholung der Kapitalmärkte

– Weitere Belebung des Emissionsgeschäfts im zweiten Halbjahr 2020 wird erwartet

– Zuletzt haben allerdings zwei von drei Börsenneulingen in den ersten fünf

Jahren niedrigere Aktienrenditen als ihre Peergroup erzielt

– Drei Schlüsselfaktoren entscheiden über den Erfolg von Börsengängen

Im ersten Halbjahr 2020 hat sich das weltweite IPO-Volumen auf 71 Milliarden

US-Dollar belaufen. Noch Ende März dieses Jahres, dem Beginn des coronabedingten

Lockdowns in vielen Ländern, hätte wohl kaum ein Marktteilnehmer eine solche

Summe erwartet. Denn in der Rezession nach der globalen Finanzkrise 2008/2009

war das Geschäft mit Neuemissionen fast vollständig zum Erliegen gekommen. So

hatten Unternehmen im zweiten Halbjahr 2008 weltweit lediglich 11 Milliarden

US-Dollar erlöst, in der ersten Jahreshälfte 2009 waren es etwa 14 Milliarden

US-Dollar gewesen (Abbildung).

“Die Neuemittenten profitieren von der unerwartet raschen Erholung der

Kapitalmärkte nach dem Corona-Crash”, erklärt Mike Kühnel, Partner bei der

internationalen Unternehmensberatung Bain & Company, das derzeit vergleichsweise

robuste IPO-Geschäft. “Zudem konnten viele Unternehmen mit einer intakten

Wachstumsstory bei Investoren punkten, die in der Nullzinsära attraktive

Anlagemöglichkeiten suchen.”

Das IPO-Geschehen konzentrierte sich im ersten Halbjahr 2020 auf den

asiatisch-pazifischen Raum sowie auf die USA. Auf Europa entfielen nur knapp 10

Prozent des Volumens. Dabei war der Kaffeekonzern JDE Peet’s mit seinem

Börsengang im Mai 2020 im Wert von rund 2,9 Milliarden US-Dollar das einzige

europäische Unternehmen, dem der Sprung in die weltweite Top Ten gelang. Bei den

Branchen dominierten weltweit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres

Finanzdienstleister (23 Prozent des gesamten IPO-Volumens), die

Gesundheitsbranche (20 Prozent) und Industriefirmen (19 Prozent).

Europäische Börsenkandidaten in den Startlöchern

Aus Sicht von Marktkenner Kühnel wird ein breiter Branchenmix auch bei

Neuemissionen im zweiten Halbjahr 2020 zu beobachten sein. Und er fügt hinzu:

“Ändert sich das derzeitige Kapitalmarktklima nicht, wird sich insbesondere das

IPO-Geschäft in Europa beleben.” Entscheidend sei, dass die Börsenkandidaten

über krisenfeste Geschäftsmodelle und ambitionierte Wachstumsziele verfügten.

Unabhängig davon sieht der Bain-Partner einen Trend hin zur Diversifizierung der

Finanzierung, nicht zuletzt mit Blick auf die restriktivere Kreditvergabe von

Banken während einer Rezession. “Die Corona-Krise schärft das Bewusstsein vieler

Unternehmen, sich bei der Finanzierung breiter aufzustellen”, so Kühnel.

In den vergangenen Jahren hatte vor allem die Renditeschwäche vieler

Neuemissionen die Aufnahme von Eigenkapital über die Börsen erschwert. Laut

einer Analyse im Rahmen der aktuellen Bain-Studie “Reversing the Winner’s Curse

of the IPO” erzielten Neuemittenten in den ersten fünf Börsenjahren weltweit

zuletzt eine durchschnittliche Aktienrendite von gerade einmal 0,4 Prozent. Ihre

Peergroup kam im gleichen Zeitraum im Schnitt auf 8,4 Prozent. Zudem

entwickelten sich im Analysezeitraum zwei von drei Börsenneulingen schwächer als

ihre Peergroup – und das unabhängig von der Region, der Branche oder den

bisherigen Eigentümern. Regional betrachtet schafften Anleger nur in China und

in der Schweiz mit IPOs genauso hohe Renditen wie mit etablierten Werten.

Erfolgsrezepte für attraktive Aktienrenditen

Die Bain-Studie zeigt auf, was renditestarke Neuemittenten nach einem IPO

grundsätzlich besser machen als andere. Im Fokus stehen drei Erfolgsfaktoren:

– Klare Vision. Die Mittel aus dem Börsengang sollten genutzt werden, um den

Unternehmenswert langfristig zu steigern. Vorreiter nennen von Beginn an klare

Ziele für Umsatz, Ergebnis und Cashflow. Darüber hinaus artikulieren sie

deutlich, wie sie diese Ziele erreichen wollen.

– Orientierung an den Bedürfnissen der Aktionäre. Vorbörsliche Investoren haben

andere Interessen als Aktionäre. Während es vor einem Börsengang primär um

eine möglichst hohe Bewertung und den Erhalt der Liquidität geht, rücken

nachfolgend Umsatz- und Ertragswachstum in den Fokus. Wer dies verinnerlicht

und entsprechend handelt, schafft sich eine langfristig orientierte

Investorenbasis.

– Überzeugende Equity Story. Es greift zu kurz, sich mit aller Macht auf einen

optimalen Verkauf der Aktie beim Börsengang zu konzentrieren. Vielmehr sollte

frühzeitig eine Langfriststrategie entwickelt und konsequent umgesetzt werden.

Bislang kommt insbesondere die über den Börsengang hinausgedachte Strategie zu

kurz – und damit eine nachhaltige Equity Story. Die Top-Performer arbeiten daran

mit der gleichen Akribie wie an börsentechnischen Aspekten, beispielsweise

Emissionsspanne oder Anzahl der neuen Aktien. Zudem wissen erfolgreiche

Neuemittenten schon beim Börsenstart, wie sie den Kapitalmarkt über Jahre hinweg

begeistern und in puncto Bewertung andere Unternehmen hinter sich lassen können.

Neue Optionen rund um den Börsengang

Lohnenswert ist es laut Kapitalmarktspezialist Kühnel zudem, sich mit dem

veränderten Emissionsgeschehen zu beschäftigen. “Digitale Kommunikationsformen

setzen sich jetzt selbst in den Investor Relations durch”, stellt er fest. Dies

zeige die wachsende Zahl von Online-Roadshows und virtuellen

Kapitalmarktkonferenzen infolge des Lockdowns. “Digitale Kanäle haben erhebliche

Effizienzvorteile”, so Kühnel weiter. “Auf diese werden wohl weder Investoren

noch Unternehmen nach der Corona-Krise verzichten wollen.” Gerade kleinere

Firmen könnten auf diese Weise deutlich mehr Kapitalgeber erreichen als bisher.

Darüber hinaus begünstige der direkte Investorenkontakt Direct Listings. Der

Bain-Partner betont: “Je besser IPO-Kandidaten die neuen Optionen am

Kapitalmarkt verstehen, desto eher gelingt ihnen der Börsengang.”

