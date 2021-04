10:11 | 11.04.2021

München (ots) – 34,5 Mio. Euro hat die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft

in ihrem Geschäftsjahr 2019/20 in mittelständische Unternehmen und Startups

investiert. “Wir haben damit die Krisenresistenz von zahlreichen Unternehmen

erhöht und gleichzeitig die Basis für deren langfristig positive Entwicklung

geschaffen”, so Peter Pauli, Sprecher der BayBG-Geschäftsführung bei der

Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Der gesamte Beteiligungsbestand der

BayBG beträgt 300,1 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss belief sich auf 2,3

Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 rechnet die BayBG mit

Neuinvestment von 50 Mio. Euro und einem erneut positiven Jahresüberschuss. Die Stabilisierung der Portfolio-Unternehmen, die mit rund 50.000 Mitarbeitern

jährlich 11 Mrd. Euro umsetzen, war im abgelaufenen Geschäftsjahr ein weiterer

Schwerpunkt der Geschäftsaktivität. “Die BayBG unterstützte die Unternehmen mit

Kapital, aber auch Beratungsleistungen und Netzwerk. Wir haben uns als Partner

von Mittelstand und Startups bewährt”, so Peter Pauli. Die BayBG investierte bei

der Umsetzung unternehmerischer Wachstumsmaßnahmen in mittelständische

Unternehmen, ebenso bei der Regelung der Unternehmensnachfolge oder in

Turnaround- und Restrukturierungssituationen. Mit zahlreichen

Venture-Capital-Investments finanzierte die BayBG technologieorientierte

Startups. Unabhängig von diesem Standardgeschäft setzt die BayBG seit Sommer 2020

gemeinsam mit Bayern Kapital die so genannte Säule 2 der

Corona-Eigenkapitalhilfen von Bund und Land für den Freistaat als Intermediär

um. Insgesamt wurden bereits über 50 Mio. Euro an zahlreiche Startups und

Mittelstandsunternehmen ausbezahlt bzw. zugesagt. Beteiligungskapital ermöglicht Umsetzung von Vorwärtsstrategien Die aktuelle Krise hat bei vielen Unternehmen zu einem Rückgang des

Eigenkapitals geführt. Da Eigenkapital aber ein wichtiger Baustein zur

Krisenbewältigung und zur Finanzierung von Investitionen und Vorwärtsstrategien

ist, rechnet die BayBG mit einer deutlichen Zunahme der Nachfrage. In den ersten

Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 wurden bereits mehr als 27 Mio.

Euro neu investiert. In den kommenden Monaten und Jahren werde die

Digitalisierung, der Einsatz und Entwicklung neuer Technologien, die

Energiewende sowie die Transformation der Geschäftsmodelle im unternehmerischen

Fokus stehen. “Die BayBG ist für die Begleitung dieser Finanzierungsanlässe mit

