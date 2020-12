11:02 | 10.12.2020

OTS: Bertrandt AG / Konsequente Weiterentwicklung entlang der …

Konsequente Weiterentwicklung entlang der Kundenbedürfnisse trotz

anspruchsvoller Rahmenbedingungen / Geschäftsjahr 2019/2020 (FOTO)

Ehningen (ots) – Bertrandt stellt in einem herausfordernden Marktumfeld die

Weichen für die Zukunft und baut das Leistungsspektrum entlang der Megatrends

für die Zukunft weiter aus. Das Unternehmen hat frühzeitig auf die

anspruchsvollen Rahmenbedingungen reagiert und einen Maßnahmenkatalog zur

Absicherung der Wertschöpfung und zur Kostenoptimierung implementiert. Die Coronavirus-Pandemie und die Folgen daraus beeinträchtigen das private und

wirtschaftliche Leben. Da auch viele Kunden von Bertrandt die wirtschaftliche

Aktivität zeitweise gedrosselt oder unterbrochen haben, war auch Bertrandt im

abgelaufenen Geschäftsjahr mit Projektverschiebungen oder -aussetzungen

konfrontiert. Der Vorstand des Bertrandt Konzerns hat bereits Anfang März 2020 einen

Pandemiestab ins Leben gerufen, um alle Handlungen in Bezug auf die Pandemie

konzernweit zu koordinieren. “Der bestmögliche Schutz der Mitarbeiter bei

gleichzeitiger Aufrechterhaltung der operativen Leistungsfähigkeit und

Absicherung der Ertrags- und Liquiditätslage ist dabei die klare

Handlungsmaßgabe”, sagt Markus Ruf, Vorstand Finanzen der Bertrandt AG. Mit der

Möglichkeit von rund 7.000 mobil arbeitenden Mitarbeitern, einer zertifizierten

und leistungsstarken IT-Infrastruktur sowie eines Ergebnisverbesserungsprogramms

wurde den Auswirkungen der Pandemie begegnet. Nachdem der Start in das Geschäftsjahr 2019/2020 erwartungsgemäß verlief, hatten

die Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft und staatliche Restriktionen

jedoch einen maßgeblichen Einfluss auf den weiteren Geschäftsverlauf in der

Berichtsperiode. Die Gesamtleistung sank auf 916.582 TEUR (Vorjahr 1.059.870

TEUR). Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) reduzierte sich auf

15.161 TEUR (Vorjahr 60.322 TEUR). Mit besonderem Fokus wurde die

Liquiditätslage des Konzerns gesteuert: der operative Cashflow im Geschäftsjahr

2019/2020 konnte um 51.237 TEUR auf 123.521 TEUR gesteigert werden. Trotz eines

insgesamt restriktiven Investitionsverhaltens, wurden im Konzern 51.738 TEUR

(Vorjahr 65.709 TEUR) für die Erweiterung des Leistungsspektrums entlang der

Megatrends in unseren Kundenindustrien investiert. Die Eigenkapitalquote lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei 42,7 Prozent (ohne IFRS

16 Effekte bei 49,2 Prozent). Die Anzahl der Beschäftigten sank im

Berichtszeitraum auf 12.335 Personen (Vorjahr 13.664), aufgrund struktureller

Anpassungen an die Marktbedürfnisse. Die gesamte Automobilindustrie ist geprägt von der größten Transformation in der

Geschichte der individuellen Mobilität. Der Schwerpunkt der weiterhin hohen

Forschungs- und Entwicklungsbudgets liegt auf den Megatrends Digitalisierung,

autonomes Fahren, Vernetzung und Elektromobilität. “Durch den Wandel verändern

sich auch die Anforderungen an uns. Um uns als Entwicklungsdienstleister mit

klarem Fokus auf Märkte und Kunden noch stärker zu positionieren, stellen wir

unsere Organisationsstruktur zum neuen Geschäftsjahr um”, sagt Michael Lücke,

Vorstand Vertrieb der Bertrandt AG. “Die Leistungsangebote der inländischen

Automotive-Einheiten werden zukünftig in Divisions und Units organisiert. Dies

schärft das technologische Profil und die Zusammenarbeit als

Expertenorganisation. Wir wollen diese Stärke nutzen, um unsere

Wettbewerbspositionierung weiter zu verbessern.” In einem herausfordernden Umfeld ist Bertrandt gut positioniert und hat die

Weichen für die Zukunft gestellt. Die klare strategische Fokussierung auf die

Zukunft ist eine gute Voraussetzung für eine mittelfristig erfolgreiche

Unternehmensentwicklung. Pressekontakt: Bertrandt AG

Birkensee 1

71139 Ehningen Julia Nonnenmacher

Pressesprecherin

Tel.: +49 7034/656-4037

Fax: +49 7034/656-4242

E-Mail: mailto:julia.nonnenmacher@bertrandt.com

http://www.bertrandt.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/4787454

OTS: Bertrandt AG

ISIN: DE0005232805