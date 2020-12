12:59 | 30.12.2020

Intensiver und stabiler Handel im Jahr der Corona-Krise / Börse

Stuttgart setzt 111,4 Milliarden Euro um

Stuttgart (ots) – Die Börse Stuttgart blickt auf ein außergewöhnliches Jahr

zurück: “Wegen der Corona-Pandemie war 2020 für uns sehr herausfordernd, aber

mit Blick auf die Handelsumsätze auch herausragend”, sagt Dr. Michael Völter,

Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung Baden-Württembergische

Wertpapierbörse e.V. “Unsere Handelsexperten und IT-Systeme haben alle

Belastungen ohne Probleme bewältigt. Auch in Phasen extremer Volatilität lief

der Handel reibungslos und stabil.” Die starken Marktbewegungen des Jahres spiegeln sich im Handelsvolumen an der

Börse Stuttgart wieder. Der voraussichtliche Umsatz nach Orderbuchstatistik im

Jahr 2020 beträgt – mit einer Hochrechnung für die letzten drei Handelstage des

Dezembers – rund 111,4 Milliarden Euro. Damit liegt der Umsatz an Deutschlands

Privatanlegerbörse über alle Anlageklassen hinweg rund 63 Prozent über dem

Vorjahresniveau und erreicht den höchsten Stand seit 2008. Im Handel mit Aktien und Exchange-Traded Products (ETPs) wird die Börse

Stuttgart 2020 neue Umsatzrekorde erzielen. Bei Aktien steigt das Handelsvolumen

gegenüber dem Vorjahr um rund 99 Prozent auf rund 29,2 Milliarden Euro, bei ETPs

um rund 83 Prozent auf rund 21,9 Milliarden Euro. Starke Zuwächse gibt es

aufgrund der hohen Volatilität auch im Handel mit verbrieften Derivaten: Hier

steigt der Orderbuchumsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 59 Prozent auf rund

46,1 Milliarden Euro. Mit einem Marktanteil von rund 66 Prozent bleibt die Börse

Stuttgart bei verbrieften Derivaten Marktführer im börslichen Handel in

Deutschland. Auch die Angebote der Gruppe Börse Stuttgart zu digitalen Assets haben sich 2020

positiv entwickelt. So erreichte die BISON App für den einfachen und

verlässlichen Handel mit Kryptowährungen seit Jahresbeginn ein Handelsvolumen

von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Zahl der aktiven Nutzer bei BISON stieg 2020

um rund 190 Prozent auf rund 216.000. “Der Wertpapierhandel und das Geschäft

rund um digitale Assets sind die zwei Standbeine der Gruppe Börse Stuttgart und

bilden gemeinsam ein solides Fundament für die Zukunft. Beide Bereiche haben

hohe strategische Bedeutung für uns und werden mit Nachdruck weiter

