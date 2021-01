20:52 | 26.01.2021

OTS: Börsen-Zeitung / Auf dem Irrweg, Kommentar zur Schuldenbremse von Angela …

Auf dem Irrweg, Kommentar zur Schuldenbremse von Angela Wefers

Frankfurt (ots) – Die Schuldenbremse steht vor einer Bewährungsprobe, nicht erst

seit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit seiner Reformidee Parteifreunde

verstört und politische Rivalen begeistert hat. Schon dies sollte ein

Alarmsignal sein. Wer Braun bezichtigt, er wolle die Schuldenbremse völlig

aussetzen, tut ihm allerdings Unrecht. Er fordert einen verbindlichen

Mechanismus im Grundgesetz, um die Neuverschuldung schrittweise wieder ins

Regelwerk und später auf null zu bringen. Die Reformidee legt ein Manko der Schuldenbremse in Krisenzeiten offen.

Einnahmen und Ausgaben des Staates sind ohne Kredite auszugleichen, aber es gibt

den Notausgang: Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen kann

der Bundestag mehr Kredit bewilligen, als die Schuldenbremse erlaubt. Für 2020

und 2021 tat er dies. Das Grundgesetz würde das Parlament aber nicht hindern,

mit fantasievollen Be­gründungen einen gefährlichen Dauerzustand daraus zu

machen. Eine Flut oder ein Erdbeben sind punktuelle Ereignisse mit bestimmbarem

Schaden. Anders ist eine Pandemie mit ungewisser Dauer. Braun ist aber zugleich auf dem Irrweg: Während der Zeit bis zur Rückkehr in das

Regelwerk will er mehr Geld ausgeben, als die Schuldenbremse erlaubt, um ohne

Einnahmeerhöhungen Steuern und Sozialbeiträge stabil zu halten. Die Wirtschaft

soll schnell auf die Beine kommen. Das ist gut, aber der Weg gewagt, auch wenn

ein fixes Datum anvisiert wird. Es spricht nichts dafür, dass der Bund in fünf,

sieben oder zwölf Jahren die Schuldenbremse leichter wieder einhalten kann als

2022. Das System atmet auch in regulären Zeiten mit der Konjunktur. Immerhin 33

Mrd. Euro neue Schulden darf der Bund 2021 machen, ohne die Regel zu verletzen.

Das ist nah am Spitzenwert vor der Pandemie. Kredite, die auf Dauer das Limit der Schuldenbremse übersteigen, mutieren zum

haushaltspolitischen Schraubstock. Die Schuldenbremse verlangt die Tilgung der

überbordenden Schulden. Die Rückzahlungspflicht schmälert in späteren Jahren den

Finanzspielraum, mit dem eine Regierung gestalten kann. Ohne höhere Steuern und

Sozialabgaben erholt sich die Wirtschaft schnell und spült über die

automatischen Stabilisatoren von allein mehr Geld in die Staatskasse.

Andernfalls darf auch der Staat nicht weiterhin so tun, als könne er alle

Pandemieschäden wegpuffern. An Ausgabenkürzungen kommt er dann nicht vorbei.

Stabile Finanzen haben sich gerade in der Krise als Segen erwiesen. Pressekontakt: Börsen-Zeitung

Redaktion Telefon: 069–2732-0

www.boersen-zeitung.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4822452

OTS: Börsen-Zeitung