Frankfurt (ots) – Was sich derzeit an der Wall Street im Fall des

Computerspielehändlers Gamestop abspielt, ist bemerkenswert. Erstmals haben sich

Kleinanleger in großer Zahl zu einer bewussten Beeinflussung des Marktes

zusammengetan. Die Aktion hat auch einen klar erkennbaren politischen

Hintergrund. An einer Anzahl von Hedgefonds, die mit Leerverkäufen große Gewinne

zu erzielen versuchen, entlädt sich der Zorn der Privatanleger in einer

konzertierten Strafaktion, die zu enormen irrationalen Kursbewegungen führt. Großen Leerverkäufern an der Wall Street wird oft nachgesagt, nicht fair zu

spielen, sondern Leerverkaufspositionen einzugehen und dann durch gezieltes

Streuen von Nachrichten und Meinungsmache den Kurs der Aktien nach unten zu

prügeln. Das ist sogar legal, solange die Akteure dabei öffentlich machen, dass

sie Short-Positionen halten. Bei vielen Kleinanlegern entsteht gleichwohl das

Gefühl, übervorteilt zu werden. Nun sahen die Kleinanleger die Chance, Rache zu

nehmen, zumal es um die Aktie eines Computerspielehändlers geht, dem sich viele

Anleger emotional verbunden fühlen. Aber die politische Dimension der konzertierten Aktion der Kleinanleger reicht

noch weiter. Große Teile der amerikanischen Mittelschicht haben den Eindruck,

dass ihnen bei der Bewältigung der Coronakrise vom Staat kaum geholfen wird. Der

Finanzsektor profitiert hingegen in einem hohen Maß von der Liquiditätsflut der

Fed, auch wenn diese damit die Realwirtschaft über Wasser halten will.

Demgegenüber sind neue Hilfspakete, die weiten Teilen der Bevölkerung

zugutekommen würden, bislang im politischen Dickicht in Washington hängen

geblieben. Der Unmut entlädt sich nun an Hedgefonds, die vielen Amerikanern als

Inbegriff eines aus ihrer Sicht zu mächtig und einflussreich gewordenen

FIRE-Sektors (Finance, Insurance, Real Estate) gelten. Die Aktion der

Kleinanleger ist somit auch als eine Fortsetzung der sozialen Unruhen der

vergangenen zwei Jahre zu sehen. Die US-Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, das Problem lässt sich aber kaum

strafrechtlich in den Griff bekommen. Nötig wäre eine neue Politik, die der arg

gebeutelten Mittelschicht zugutekommt. Diese dürfte es aber auch unter einem

Präsidenten Joe Biden kaum geben, weil die US-Volkswirtschaft unter anderem

wegen des Aufstiegs neuer Mächte wie China zunehmend Schwäche zeigt. Nicht nur

