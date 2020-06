20:31 | 08.06.2020

Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) – Die Welt befindet sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit

den 1930er Jahren, aber die Aktienmärkte befinden sich in Jubelstimmung: Der

US-Technologieindex Nasdaq Composite erreichte am Montag ein weiteres

Allzeithoch. Der scharfe Knick durch den Ausbruch der Coronakrise ist längst

ausgebügelt, gegenüber dem Jahresanfang befindet sich der Index mit fast 10

Prozent im Plus. Demgegenüber sehen die volkswirtschaftlichen Realitäten trübe aus. So schätzt

die Federal Reserve Bank von Atlanta aktuell in ihrem sehr zeitnah erstellten

Modell “GDPnow” den gegenwärtigen Rückgang des US-Bruttoinlandsproduktes (BIP)

auf annualisiert 53,8 Prozent. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Aufs

Quartal und erst recht aufs Gesamtjahr bezogen wird der Rückgang der

Wirtschaftsleistung wesentlich geringer ausfallen. Gleichwohl wird deutlich,

dass die Diskrepanz zur Lage am Aktienmarkt so groß ist wie noch nie. Der jüngste Euphorie-Anfall an der Wall Street wurde von US-Arbeitsmarktdaten

ausgelöst. Die Arbeitslosenquote betrug danach im Mai nur 13,3 Prozent nach 19,7

Prozent im April. Erwartet worden war ein weiterer Anstieg auf rund 20 Prozent.

Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass die US-Arbeitsmarktstatistik im

Wesentlichen aus heißer Luft besteht. Legt man die deutlich breiter berechnete

U6-Arbeitslosenquote zugrunde, sind 20,7 Prozent der arbeitenden US-Bevölkerung

erwerbslos oder unfreiwillig stark unterbeschäftigt. Zählt man noch weitere 3

Millionen Arbeitslose dazu, die gar nicht von der Statistik erfasst werden, käme

man sogar auf 25 Prozent. Man mag einwenden, dass sich die Börse nicht auf die Gegenwart, sondern auf die

Zukunft fokussiert und eine steile Erholung antizipiert. Dies ist aber

unrealistisch: Das Congressional Budget Office (CBO) erwartet, dass der

US-Wachstumstrend von vor der Krise frühestens 2029 wieder erreicht wird. Nach

CBO-Berechnungen ist durch die Krise eine Wirtschaftsleistung von 16 Bill.

Dollar bzw. 5,3 Prozent des nominalen US-BIP dauerhaft verloren gegangen. Zwei

Millionen Jobs sollen bereits dauerhaft weggefallen sein. Hinter der Hausse am Aktienmarkt steht die Flutung der Finanzmärkte mit

Liquidität, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist: Zentralbankgeld macht derzeit

enorme 22,3 Prozent des globalen BIP aus, 1992 waren es gerade einmal 3,7

Prozent und 2007 noch 7,2 Prozent. Da ein Ende dieser Entwicklung nicht absehbar

ist, wird man sich daran gewöhnen müssen, dass die Aktienmärkte in absurden

