Großaktionär ohne Wumms, Kommentar zur Commerzbank von Angela Wefers

Frankfurt (ots) – In seiner Rolle als Eigentümer muss der Bund noch üben. Das

Debakel an der Spitze der Commerzbank stiftet mehr Verwirrung, als es eine klare

Linie des größten Aktionärs mit gut 15 Prozent Anteilen offenbart. Den

überraschenden Rücktritt von Aufsichtsratsvorsitzendem Stefan Schmittmann und

Vorstandschef Martin Zielke am Freitagabend flankierte das

Bundesfinanzministerium mit “Bedauern”. Es scheint so – oder es soll so scheinen

-, dass der Bund mit den Spitzen von Aufsichtsrat und Vorstand weitergemacht

hätte. Die Commerzbank-Beteiligung liegt bei der Finanzagentur und damit in der

Zuständigkeit von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Im Kontrollgremium der

Bank ist der Bund mit zwei Aufsichtsräten vertreten. Gerade in diesen Zeiten, in

denen namentlich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Bundesbeteiligungen

als heilbringenden Rettungsanker für krisengebeutelte Unternehmen anpreist,

zeigt sich: Es ist nicht damit getan, dass der Bund eine Beteiligung eingeht. Er

muss sie auch überzeugend managen. Dazu gehört, sich von einem Hedgefonds mit

einem Bruchteil des eigenen Anteils nicht die Agenda diktieren zu lassen. So

sieht es aus, als hätte Cerberus mit der öffentlichen Forderung nach einem

radikalen Stellenabbau und einer neuen Spitze bei der Bank den Bund als

Großaktionär vor sich her getrieben. Die Commerzbank-Beteiligung des Bundes ist ein Krisenrelikt – aus der

Finanzmarktkrise 2008/09. Der Ausstieg ist bislang nicht gelungen, obwohl das

Engagement des Bundes befristet angelegt sein sollte. Spätestens nach den

gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank 2019 war klar, dass der

Großaktionär die schmerzhaften Einschnitte bei der Commerzbank begleiten muss.

Die gebetsmühlenartig wiederholte Formel der Ministeriumssprecher in Berlin, zu

einzelnen Unternehmen nehme die Bundesregierung keine Stellung, verkennt die

Lage. Sie stimmt dann, wenn Unternehmen frei im Markt agieren. In der Rolle als

Aktionär kann der Bund nicht so tun, als ginge ihn das alles nichts an. Mag sein, dass Scholz erleichtert ist, dass es nun zu einem personellen Wechsel

kommt, den er nicht vertreten muss. Aus SPD-Kreisen wird kolportiert, die

Arbeitsplätze bei der Commerzbank müssten erhalten bleiben. Zurück bleibt aber

der Eindruck eines weitgehend ungeordneten Wechsels an der Spitze zum Schaden

der Bank. Wo bleibt das Vertrauen in einen Großaktionär, der Rettung verspricht,

