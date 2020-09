20:17 | 09.09.2020



Frankfurt (ots) – Die neuerlichen Rufe nach einer Kaufprämie für moderne

Verbrenner sind auch beim zweiten Autogipfel nach Ausbruch der Coronakrise

unerhört verklungen. Im Ergebnis blicken die Gipfelteilnehmer nur nach vorn:

Mehr Tempo beim Aufbau eines kundenfreundlichen Ladenetzes für E-Autos, Hilfen

für Zulieferer in Not sowie ein schnellerer Regelbetrieb autonom fahrender Autos

auf deutschen Straßen.

Auf der einen Seite ist das sicher gut. Da kann die Branche noch so viel

lamentieren, dass moderne Verbrenner einen guten Beitrag zum Klimaschutz

leisten. Die meisten Regulierer marschieren global in eine andere Richtung. In

der E-Mobilität kann die starke deutsche Autoindustrie abgehängt werden. Beim

Verbrenner ist und bleibt sie vorn dabei.

Die momentane Absatzflaute hängt eben nicht primär an fehlenden Kaufanreizen für

Verbrenner. In der Touristik, der Gastronomie, Teilen des stationären

Einzelhandels, der Unterhaltungskunst und der Event-Industrie stehen unzählige

Unternehmen vor dem Aus, Mitarbeiter haben Verdienstausfälle. Eine Prämie reizt

da kaum zum Autokauf.

Dass auch die Autoindustrie vor dramatischen Umwälzungen steht, hat am Mittwoch

die Ankündigung des Zulieferers Schaeffler, 4400 weitere Stellen abbauen zu

wollen, erneut vor Augen geführt. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll am

Dienstag der Ausgabe von bis zu 200 Millionen neuen Aktien zustimmen. Die gute

Milliarde Mittelzufluss will CEO Klaus Rosenfeld in Zukunftsfelder wie

Windkraft, Wasserstofftechnik und E-Mobilität investieren. Und wenn schon die

Unternehmen, die am besten wissen sollten, wo ihre Mittel am Produktivsten

eingesetzt sind, keinen Blick zurück riskieren – warum sollte es der Staat?

Problematisch am Autogipfel ist, dass die Ankündigungen in weiten Teilen

unkonkret bleiben und erst noch ausgearbeitet werden müssen. Die versprochenen

Hilfen könnten einige kleine Zulieferer oder auch Kfz-Werkstätten, die ebenfalls

Notsignale funken, zu spät erreichen. Es ist zwar gut, dass ein

marktwirtschaftliches Konzept erarbeitet werden soll. Schlecht ist aber zu

glauben, dafür blieben noch Monate Zeit. Dass man den Niedergang der

Verbrenner-Zulieferer mit der Verdopplung der Anhebung des Umweltbonus womöglich

selbst beschleunigt hat, hätte indes ein Blick zurück zutage fördern müssen. Der

E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen ist jedenfalls rasanter gestiegen als die

Produktionskapazität der Hersteller.

