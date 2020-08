20:20 | 28.08.2020



OTS: Börsen-Zeitung / Kick-off, Marktkommentar zu grünen Bundesanleihen von …



Kick-off, Marktkommentar zu grünen Bundesanleihen von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) – Der Kick-off für die grüne Bundesanleihe steht an, und das

Marktumfeld könnte für das Debüt Deutschlands am Green-Bond-Markt nicht

günstiger sein. Angekündigt haben Finanzministerium und die Deutsche

Finanzagentur, die die Kapitalmarktaktivitäten des Bundes ausführt, dass das

Erstlingswerk in Sachen Green Finance im September kommen soll. Und am Markt

stellt man sich darauf ein, dass es bereits in der neuen Handelswoche so weit

sein könnte.

Dafür sprechen verschiedene Faktoren. Grüne und nachhaltige Anleiheprodukte

finden derzeit am Bondmarkt reißenden Absatz. Regelmäßig sind

Green-Bond-Emissionen überzeichnet, von einem Nachfragemangel kann keine Rede

sein. In der Covid-19-Krise sind Anleger gerade für diese Produkte noch

sensibler geworden. Immer mehr Anleger erkennen die Wichtigkeit solcher

Instrumente und nehmen sie nur allzu gern in ihr Portfolio auf.

Die grünen und nachhaltigen Kapitalmarktprodukte zeigten im bisherigen

Krisenverlauf eine bessere Performance als ihre nicht grünen oder nicht

nachhaltigen Pendants. Auch das stärkt dem Segment den Rücken und treibt

selbstredend auch die Nachfrage weiter an. Dieses positive Sentiment am Markt

wird auch Jörg Kukies, Staatssekretär im Finanzministerium, der selbst lange

aktiv im Kapitalmarktgeschäft war, und natürlich auch Tammo Diemer,

Co-Geschäftsführer der Finanzagentur, nicht verborgen geblieben sein. Das werden

sie sicher gern nutzen.

Hinzu kommt, dass die sommerliche Emissionsruhe am Markt in diesen Tagen

offenkundig zu Ende gegangen ist. Und vor allem ist nun auch noch der

Anfangsschwung im Markt. Denn die Urlaubs- und Ferienzeit in Europa neigt sich

dem Ende zu, die Investoren kommen zurück. Und damit kommt dann auch der

verstärkte Anlagebedarf zurück. Die ersten Emissionen dieser Tage sind doch

recht gut gelaufen. Man denke etwa an die konventionelle zehnjährige Anleihe von

Finnland, die in der abgelaufenen Woche bereits auf ein Orderbuch von mehr als

27 Mrd. Euro kam. Das spricht für sich. Und auch dieses Marktmomentum werden

Kukies und Diemer im Auge haben. Positives Investorensentiment für grüne

Anleihen gepaart mit starkem Anlagebedarf der Investoren nach der Sommerflaute:

Was will man als Emittent eigentlich noch mehr?

Vorgesehen ist eine zehnjährige Anleihe, die als grüner Zwilling – also mit

gleichen Ausstattungsmerkmalen – zu einer nicht grünen Anleihe begeben wird.

Angekündigt ist für die Debüt-Emission ein Mindestvolumen von 4 Mrd. Euro.

Spekuliert wird am Markt, dass der grüne Zwilling 6 Mrd. Euro schwer werden

könnte. Die Finanzagentur wird das Erstlingswerk nicht via Auktion, sondern via

Bankensyndikat bringen. Selbstredend, dass auf platzierungsstarke Institute

gesetzt wird, um die Emission sicher durchzubringen. Aber bedarf es noch großer

Platzierungskraft oder großer Überzeugungsleistung für diese Anleihe? Wohl kaum.

Es kommt ja nicht irgendwer an den Markt, der sich jetzt auch mal mit einer

grünen Anleihe versucht. Es ist immerhin der Benchmark-Emittent der Eurozone und

zusammen mit den USA der Anbieter der sichersten und liquidesten Staatsanleihen

der Welt. Da will doch praktisch jeder mit von der Partie sein. Man muss kein

Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass das Orderbuch aus allen Nähten

platzen wird. Die Investoren werden Schlange stehen, um ihre Zeichnungswünsche

abzuliefern. Und weil jeder weiß, dass die Nachfrage hoch sein wird, werden die

Orders inflationiert, d.h. man gibt einen höheren Orderbetrag herein, weil man

davon ausgehen kann, dass später kräftig rationiert wird. Und selbst wenn einer

später mehr bekommt, als er will, ist das kein Problem. Das Papier wird man

spielend mit Gewinn am Sekundärmarkt abstoßen können.

Dann darf man nur noch auf die Konditionen gespannt sein, also zu welcher

Rendite die Anleihe kommt. Da der grüne Zwilling ausstattungsgleich zum

konventionellen Pendant ist, wird die Rendite in gleicher Region liegen. Die

zehnjährige Bundesanleihe war am Freitag bei um die minus 0,40 Prozent. Da

Investoren für den Faktor Grün – so ist es bei anderen Bonds ablesbar – einen

Preisaufschlag akzeptieren, da die Gelder eben grün angelegt werden, ist davon

auszugehen, dass der grüne Zwilling in der Rendite unter dem nicht grünen Papier

liegen wird. Per Ende der abgelaufenen Woche betrachtet, würde das eine Rendite

unter minus 0,40 Prozent implizieren. Nur wie viel sie tiefer liegen wird, ist

die spannende Preisfrage.

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069–2732-0

www.boersen-zeitung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4692032

OTS: Börsen-Zeitung