20:31 | 24.09.2020

OTS: Börsen-Zeitung / Mehr Tempo bitte!, Kommentar zur Kapitalmarktunion von …

Mehr Tempo bitte!, Kommentar zur Kapitalmarktunion von Andreas Heitker

Frankfurt (ots) – Da ist er also endlich, der neue Aktionsplan der

EU-Kommission, um die Kapitalmarktunion voranzubringen. Und sollten die

angekündigten 16 Maßnahmen konsequent umgesetzt werden, könnten sie tatsächlich

einen wichtigen Beitrag leisten, Hürden abzubauen, die Fragmentierung der Märkte

zu verringern, die Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen zu verbessern

sowie die Möglichkeiten langfristiger und nachhaltiger Anlagen zu verbreitern. Zur Wahrheit gehört leider aber auch, dass sich die Brüsseler Behörde in ihren

Vorschlägen wenig Neues hat einfallen lassen. Die meisten Überprüfungen von

bestehenden Regulierungsdossiers hatten ohnehin angestanden. Andere Punkte der

Liste – wie etwa die Harmonisierung von Insolvenzregeln – tauchen schon seit

Jahren immer wieder in den Aktionsplänen auf und kommen nicht wirklich voran.

Warum sollte es jetzt besser werden? Und auch bei den wenig wirklich neuen Vorschlägen kann die Umsetzung noch

dauern. So rechnen Experten damit, dass die eigentlich recht sinnvolle

Einrichtung einer zentralen europäischen Plattform für Unternehmensdaten wohl

erst 2025 Realität werden kann. Die EU-Kommission behauptet, die jetzt

eingeleiteten Schritte dienten auch dazu, dass die Kapitalmarktunion besser zur

Krisenbewältigung wird beitragen können. Die aktuelle, durch die Corona-Pandemie

verursachte Wirtschaftskrise wird jedoch 2025 hoffentlich schon längst wieder

vorbei sein. Die europäische Kapitalmarktunion ist vor fünf Jahren aus der Taufe gehoben

worden. Es ist nicht so, dass seither gar nichts passiert wäre. Es hat einige

wichtige Spin-offs gegeben, allen voran die Bereiche Green und Digital Finance,

die ursprünglich auch ein Teil des Projekts waren. Auch wurden einige

Leuchtturmprojekte umgesetzt, etwa die Reform der Verbriefungsregeln – aber

leider so halbherzig, dass heute schon wieder dringende Nachbesserungen

notwendig sind. Es ist jetzt wirklich mehr Tempo nötig. Hoffentlich nimmt sich die neue

EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness der Sache mit etwas mehr Elan an

als ihr Vorgänger Valdis Dombrovskis, der am Donnerstag noch einmal den neuen

Aktionsplan verkünden durfte. Denn nicht nur mit der aktuellen Wirtschaftskrise,

sondern vor allem mit dem Brexit und damit dem Ausscheiden des mit Abstand

wichtigsten Finanzplatzes aus der EU wird die Integration der verbleibenden 27

Kapitalmärkte wichtiger werden denn je. Pressekontakt: Börsen-Zeitung

Redaktion Telefon: 069–2732-0

www.boersen-zeitung.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4716580

OTS: Börsen-Zeitung