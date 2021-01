20:21 | 04.01.2021

Post-Pandemie-Preisschock, Kommentar zu den Inflationserwartungen von

Stefan Reccius

Frankfurt (ots) – Unpräzise, teuer, kontraproduktiv: Die Kritik an der

Bundesregierung für die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer reißt nicht ab

– zu Recht. Trotz hoher Kosten ist der Effekt verpufft wie bei einem Feuerwerk:

viel Spektakel, kaum Substanz. Sicher, der Handel hat die gerade ausgelaufene

Steuersenkung überwiegend an die Kunden weitergereicht und für etwas Ersparnis

gesorgt. Auch lockten Kfz-Händler manchen Kunden mit Extrarabatten ins Autohaus.

Unter dem Strich fällt die Bilanz der Mehrwertsteuersenkung aber ernüchternd

aus. Mehr noch: In Kombination mit anderen Faktoren dürfte der Schuss nach

hinten losgehen, weil er einer Rückkehr der Inflation Vorschub leistet. Am Montag veröffentlichte Analysen von Ifo-Institut und DZ Bank zu Konsum- und

Sparverhalten im Krisenjahr zeigen: Steuerausfällen von 20 Mrd. Euro, verursacht

durch die Mehrwertsteuersenkung, steht ein Konsumplus von 6,3 Mrd. Euro

gegenüber, 0,6 Prozent höheren Privatausgaben eine um fast die Hälfte

emporgeschossene Sparquote von 16 Prozent – nicht gerade die Definition von

Konsumfreude. Wie auch, wenn Restaurants, Hotels und Läden schließen müssen,

Airports zu Flugzeugparkplätzen werden und jene um Jobs und Gehalt bangen, die

ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen müssen? Nicht nur die Mehrwertsteuersenkung hat ihr Verfallsdatum erreicht, auch die

konjunkturellen Vorzeichen haben sich fundamental geändert. Mit jeder Impfung

rückt Normalität näher, wird Angstsparen zurückgehen, bricht sich aufgestauter

Konsum Bahn. Massenarbeitslosigkeit ist dank Kurzarbeit kein Thema. Der

Solidaritätszuschlag fällt für 90 Prozent der Steuerzahler weg, was zusätzliche

Milliarden freisetzt. Unternehmen werden nach und nach vom Schuldenabbau- in den

Investitionsmodus schalten. Und die Preise erfahren nicht nur auf der Nachfrageseite einen Schub. Die

enthemmte Globalisierung ist vorbei, Lieferketten werden lokaler – und

Produktionskosten steigen. Der ausgeweitete CO2-Preis wird sich nicht nur

umgehend auf den Konten von Verbrauchern und Firmen niederschlagen, sondern auch

in einer steigenden Inflationsrate. Gleiches gilt für das Ende der

Mehrwertsteuergroßzügigkeit, die zuletzt noch maßgeblich Deflationssorgen

geschürt hat. In den siebziger Jahren wähnten sich viele schon einmal in dem Irrglauben, die

Inflation wäre überwunden. Dann kam der Ölpreisschock samt ruckartig steigender

Inflation und Zinsen. Die Euro-Hüter müssen wachsam sein, damit der

