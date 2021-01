20:31 | 20.01.2021

Verschämte Gewinner, Kommentar zur Versicherungsbranche von Antje

Kullrich

Frankfurt (ots) – Betriebswirtschaftlich geht es den deutschen Versicherern

angesichts des Gewinnsprungs in der Schaden- und Unfallversicherung ganz

ordentlich. Das üppige operative Milliardenergebnis hat Verbandspräsident

Wolfgang Weiler am Mittwoch bei der Vorstellung der vorläufigen Branchendaten

aber nur ganz knapp abgehandelt. Wie einen Krisengewinner will er die Assekuranz

auf gar keinen Fall aussehen lassen. Denn wenn Versicherer gerade in Krisenzeiten gut verdienen, in denen sie ja

eigentlich leisten sollen, dann ist es bis zum Reputationsschaden nicht mehr

weit. Und ein Imageproblem hat sich die Branche mit den nicht eindeutigen

Formulierungen in den Verträgen einiger Betriebsschließungsversicherer und den

anschließenden Zahlungsstreitigkeiten ohnehin schon ins Haus geholt, wie Weiler

richtig angemerkt hat. Nun ist diese Krise eben ganz anders als andere. Die Pandemie zeigt

privatwirtschaftlichen Versicherern ihre Grenzen auf. Die Liste der als sehr

real wahrgenommenen Risiken, die von privaten Anbietern allein nicht versichert

werden können, wird mit dem Ausbruch von Covid-19 länger. In Zukunft werden mit

ziemlicher Sicherheit Cyberbedrohungen und Klimakrise hinzukommen. Der schon bei

Terror- und Nuklearrisiken eingeschlagene Weg öffentlich-privater

Deckungskonzepte ist aus heutiger Sicht der richtige und sollte auch künftig

Pandemierisiken für kleinere Unternehmen zu­mindest teilweise abfedern. Doch nach dem Langfrist-Ausblick zurück zur aktuellen Lage: So gut es für die

deutschen Versicherer 2020 auch lief, hält das laufende Jahr erhebliche

Unsicherheiten parat. Dass die Autoversicherer, die vielfach

Beitragszugeständnisse an ihre Kunden gemacht haben, 2021 nur annähernd so gut

verdienen wie zu­letzt, scheint sehr unwahrscheinlich. Grundsätzlich wird der

scharfe Wettbewerb in der Sparte bestehen bleiben. Ein wohl viel zu positives Bild zeichnet außerdem das Ab­schneiden der

Kreditversicherer mit einer Schaden-Kosten-Quote von nur 76 Prozent im

vergangenen Jahr. Hier verdeckt die ausgesetzte Insolvenzantragspflicht den

Blick auf die Realität. Wie sich die geschäftliche Lage der allerdings kleinen

Sparte mit steigenden Pleiten darstellt, ist schwer abzuschätzen, auch wenn die

staatliche Haftungsgarantie die Belastung der Versicherer abpuffert. Die

erwartete Insolvenzwelle könnte auch noch die Lebensversicherer in ihren

Kapitalanlagen belasten. Dennoch scheint die deutsche Assekuranz auch weiter

