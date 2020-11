19:40 | 19.11.2020

OTS: Börsen-Zeitung / Wettlauf gegen die Zeit / Kommentar zur Lage bei …

Wettlauf gegen die Zeit / Kommentar zur Lage bei Thyssenkrupp von

Annette Becker

Düsseldorf (ots) – Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Zu dieser

abgedroschenen Phrase hat sich Martina Merz gar nicht erst hinreißen lassen. Aus

gutem Grund. Denn wenn die Vorstandschefin von Thyssenkrupp eines nicht hat, dann ist es Zeit. Ob es dazu der an die

Öffentlichkeit getragenen Worte aus dem Eigentümerkreis bedurfte, mag

dahingestellt bleiben. Denn nicht nur Cevian-Partnerin Friederike Helfer ist

klar, dass “bisher noch nicht genug passiert ist”. Allerdings kann man den

aufgestauten Ärger auch verstehen, geht es doch nicht nur für die Belegschaft

mit weiterem Stellenabbau ans Eingemachte. Auch die Aktionäre schauen erneut in

die Röhre – trotz des satten Buchgewinns aus dem Elevator-Verkauf und prall

gefüllter Kassen. Die mit dem Verkauf der Aufzugssparte eingenommenen Milliarden schmelzen jedoch

dahin wie Eis in der Sonne. Nicht nur, dass sich im abgelaufenen Turnus mal eben

5,5 Mrd. Euro im operativen Geschäft verflüchtigten. Auch im laufenden Turnus

geht das Geldverbrennen weiter. Veranschlagt wird erneut ein Mittelabfluss von

1,5 Mrd. Euro. Ein Ende ist nicht in Sicht. Das Geld fehlt aber, um die Bilanz tatsächlich auf Vordermann zu bringen. Denn

es ist eine Sache, wenn dank des Cashs in der Kasse aus Nettoschulden

Nettovermögen wird. Ohne tatsächlichen Schuldenabbau ist aber niemandem gedient.

Zum Bilanzstichtag standen Bruttofinanzschulden von 6,5 Mrd. Euro in der Bilanz.

Die für Dezember angekündigte Tilgung einer 850´Mill. Euro schweren Anleihe ist

da nur ein schwacher Trost. Noch düsterer sieht es bei den Pensionsverbindlichkeiten aus, die die Bilanz

weiterhin mit 8,5 Mrd. Euro belasten. Das Versprechen, zumindest einen Teil des

Verkaufserlöses zur Ausfinanzierung der Pensionsansprüche zu verwenden, ist

nämlich Schnee von gestern. Die Rückbeteiligung am Aufzugsgeschäft, die nach

früheren Aussagen in ein Treuhandvermögen überführt werden sollte, schmückt

jetzt das Geschäftsfeld Multi Tracks. Ursprünglich als Bad Bank für aussortierte

Geschäfte gedacht, soll Multi Tracks jetzt zum “Vehikel für das

Beteiligungsmanagement” aufgewertet werden. Die eigentliche Krux aber ist die Minderperformance in allen operativen

Geschäften. Mit Ausnahme von Industrial Components und Marine Systems haben alle

Sparten rote Zahlen geschrieben. Allen voran das Stahlgeschäft, das auch im

neuen Geschäftsjahr auf keinen grünen Zweig kommen wird. Merz mahnt beharrlich

Performance-Verbesserungen an – bislang ohne sichtbaren Erfolg. Viel Zeit bleibt

nicht mehr. (Börsen-Zeitung, 20.11.2020) Pressekontakt: Börsen-Zeitung

Redaktion Telefon: 069–2732-0

www.boersen-zeitung.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4768853

OTS: Börsen-Zeitung