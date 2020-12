13:39 | 08.12.2020

17,5 Prozent Umsatzsteigerung: Weihnachtsgeschäft im Onlinehandel

deutlich über Vorjahr

Berlin (ots) – Vom 1. Oktober bis 29. November haben die Verbraucherinnen und

Verbraucher für insgesamt 17.374 Mio. EUR inkl. USt Waren im E-Commerce

bestellt. Dies sind 17,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019 (14.782

Mio. EUR inkl. USt). Damals war nur der “Black Friday” im Erhebungszeitraum

enthalten, in diesem Jahr sind auch noch Samstag und Sonntag, nicht aber der

“Cyber Monday” berücksichtigt. Das durchschnittliche Wachstum in den vergangenen

Jahren lag in den ersten neun Wochen des Weihnachtsquartals stets bei gut 11

Prozent. Aktionstage wie Black Friday oder Cyber Monday tragen dazu bei, dass

die Weihnachtseinkaufs-Spitzen für Händler, Logistiker und Kundinnen und Kunden

entzerrt werden. Hand in Hand arbeiten die E-Commerce-Branche und die Logistik

zusammen. “Wir sehen – aufgrund der seit April merklichen ‘Katalysator-Wirkung’ der

Corona-Krise wenig überraschend – auch eine deutliche Verschiebung der

Weihnachtseinkäufe ins Internet. Angesichts eines Weihnachtsgeschäfts, das im

gesamten Einzelhandel wieder mehr als 100 Mrd. Euro erreichen dürfte, könnte der

E-Commerce dabei mehr als jeden fünften Euro einbringen. Obwohl die Deutschen

weiterhin den größten Teil der Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten erledigen,

erfordert diese Veränderung des Kundenverhaltens völlig neue

Einzelhandelskonzepte”, so Martin Groß-Albenhausen, Stv. Hauptgeschäftsführer

des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh). Insbesondere Bekleidung wurde online in diesem Jahr mit einem Plus um 20,5

Prozent auf 3.542 Mio. EUR inkl. USt deutlich mehr bestellt. Auffällig war zudem

der große Zuspruch für Hersteller, die direkt an Kundinnen und Kunden verkaufen.

Dieser Versendertypus konnte seine Umsätze um 31,6 Prozent steigern. Allerdings

macht dieser Bereich mit einem Umsatz von 336 Mio. EUR inkl. USt (2019: 256 Mio.

EUR inkl. USt) nur einen sehr kleinen Teil des gesamten E-Commerce-Volumens aus.

Den größten Anteil der E-Commerce-Umsätze vereinten im anlaufenden

Weihnachtsgeschäft die vielen auf den Onlinemarktplätzen tätigen Händler auf

sich. Onlinemarktplätze insgesamt erreichten mit einem Wachstum um 22 Prozent

auf 8.104 Mio. EUR inkl. USt (2019: 6.641 Mio. EUR inkl. USt) einen Marktanteil

von 46,6 Prozent. Anders sieht es jedoch bei den elektronischen Dienstleistungen aus: sie allein

verloren vom 1. Oktober bis 29. November 2020 noch einmal 48,5 Prozent an Umsatz

und erreichten 1.799 Mio. EUR inkl. USt (Vergleichszeitraum 2019: 3.494 Mio. EUR

inkl. USt). Kumuliert hat der E-Commerce mit Waren seit Jahresbeginn damit ein Wachstum von

12,2 Prozent auf 73.408 Mio. EUR inkl. USt erreicht (Januar-Ende November 2019:

65.453 Mio. EUR inkl. USt). Trotz der Delle im ersten Quartal wird der

E-Commerce-Umsatz allein mit Waren nach Einschätzung des bevh in 2020 die 80

Mrd. EUR-Marke überschreiten. Unter https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen.html finden Sie eine

tabellarische Aufstellung der einzelnen Warengruppen. Über die Studie Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) führt zum

siebten Mal in Folge die Verbraucherbefragung “Interaktiver Handel in

Deutschland” durch. Seit 2018 mit neuem Partner BEYONDATA GmbH. In der Studie

werden von Januar bis Dezember 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab

14 Jahren zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem

Konsum von digitalen Dienstleistungen (z. B. im Bereich Reisen oder Ticketing)

befragt. Das Endergebnis der Studie wird Anfang 2021 nach Abschluss der Umfrage

veröffentlicht. Über den bevh Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) ist die

Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. der Online- und

Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auch namhafte Dienstleister

angeschlossen. Nach Fusionen mit dem Bundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und

dem Bundesverband der Deutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die

kleinen und großen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressen

aller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen aus Politik und

Wirtschaft. Darüber hinaus gehört die Information der Mitglieder über aktuelle

Entwicklungen und Trends, die Organisation des gegenseitigen

Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratung zu den Aufgaben des

