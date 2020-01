10:49 | 02.01.2020

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / …

Genossenschaftsbanken expandieren im Kreditgeschäft trotz gedämpfter

Konjunktur

Berlin (ots) – Trotz eines reduzierten Wirtschaftswachstums und globalen

Unsicherheiten steigerten die deutschen Genossenschaftsbanken im Geschäftsjahr

2019 erneut ihre Kreditvergabe. So dürfte nach vorläufigen Zahlen des

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) das

Kreditgeschäft der Genossenschaftsbanken über alle Kundengruppen hinweg per Ende

2019 um gut 6 Prozent auf 626 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr gewachsen

sein. Auf der Privatkundenseite erhöhten sich die Kreditbestände voraussichtlich

um 5 Prozent auf 305 Milliarden Euro, während die Kredite an Firmenkunden sowie

sonstige Kunden deutlicher um rund 7 Prozent auf 321 Milliarden Euro gesteigert

werden konnten. “Auch im Umfeld eines harten Wettbewerbs und bei abgeschwächter Konjunktur sind

die Kredite der Genossenschaftsbanken an den Mittelstand und Privatkunden solide

gewachsen. Treiber des Kreditwachstums war die rege Nachfrage der Kunden nach

langfristigen Wohnungsbaukrediten. Gute Einkommenszuwächse in der Bevölkerung,

ein hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit, eine verbesserte

Eigenkapitalausstattung der Unternehmen sowie das für die Kreditvergabe günstige

Zinsniveau trugen besonders dazu bei, dass unsere Banken bei einer

verantwortungsvollen Kreditvergabe mit ihren Kunden vermehrt ins Geschäft

gekommen sind”, so BVR-Präsidentin Marija Kolak. Im Zuge der guten Wohnungsbaukonjunktur rechnet der BVR mit einem dynamischen

Wachstum der gewerblichen Immobilienkredite und Wohnungsbaukredite im Gesamtjahr

2019 um gut 10 Prozent. Damit liegen die Zuwachsraten hier deutlich höher als

bei den genossenschaftlichen Firmenkundenkrediten insgesamt. Auch bei den

Privatkunden wird das Wachstum der von Genossenschaftsbanken vergebenen

Wohnungsbaukredite mit voraussichtlich rund 6 Prozent per Ende 2019 über dem

allgemeinen Wachstum ihres Privatkundenkreditgeschäfts liegen. Insgesamt werden

die Wohnungsbaukredite voraussichtlich um rund 7 Prozent auf 350 Milliarden Euro

per Ende 2019 wachsen. Knapp sechs Zehntel aller Kredite der Volksbanken und

Raiffeisenbanken sind damit langfristige Wohnungsbaukredite. “Die guten Wachstumszahlen bestätigen auch, dass es den Volksbanken und

Raiffeisenbanken gelingt, den bereits in den vorherigen Jahren eingeläuteten

schrittweisen Umbau von einer filialzentrierten zu einer omnikanalfähigen

Bankengruppe voranzubringen und dabei die persönliche Nähe zu Kunden und

Mitgliedern beizubehalten”, erläutert Kolak weiter. Pressekontakt: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Telefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40550/4481782

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken