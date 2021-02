11:21 | 24.02.2021

Tillmann/Binding: Provisionsdeckel in der Restschuldversicherung kommt

Berlin (ots) – Bundeskabinett setzt Einigung der Koalitionsfraktionen um Die Koalitionsfraktionen haben sich darauf geeinigt, Abschlussprovisionen bei

der Restschuldversicherung bei 2,5 % zu deckeln. Mit dem heutigen

Kabinettbeschluss hat die Bundesregierung diese Einigung umgesetzt. Dazu

erklären Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag und Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher der

SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag: “Marktuntersuchungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zeigen,

dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Abschluss von

Restschuldversicherungen außerordentlich hohe Abschlussprovisionen zahlen

müssen. Auf diesen Missstand wollen wir nun reagieren und haben uns geeinigt,

Provisionen auf maximal 2,5 % der versicherten Darlehenssumme zu deckeln. Damit

werden Verbraucherinnen und Verbraucher wirksam vor unverhältnismäßigen

Kostenbelastungen geschützt. Die Koalitionsfraktionen begrüßen, dass die Bundesregierung diese Einigung mit

dem heutigen Kabinettbeschluss umgesetzt hat. Die erforderlichen

Gesetzesänderungen werden wir zügig im Bundestag einbringen.” Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen

Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt

sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der

Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für

einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und

ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft

sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im

