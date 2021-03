11:23 | 18.03.2021



Insolvenzen in Europa: Aufgehoben oder aufgeschoben? / Modellrechnung

ermittelt für Deutschland bis zu 3.950 “versteckte Insolvenzen” (FOTO)

Mainz (ots) – Corona hat die vier größten Volkswirtschaften des Euro-Raums stark

getroffen, aber im vergangenen Jahr dort nicht zu einem Anstieg der Insolvenzen

geführt. Grund sind massive staatliche Interventionen. Diese haben nach einer

Modellrechnung des Kreditversicherers Coface in Deutschland bis zu 3.950

Insolvenzen für das Jahr 2020 erst einmal verhindert.

In der Regel bedeutet ein Rückgang der Wirtschaftsaktivität einen Anstieg der

Unternehmenspleiten. Tatsächlich ging die Zahl der Insolvenzen 2020 jedoch in

Frankreich um 38% im Vergleich zum Vorjahr zurück, in Italien um 32% und in

Spanien und Deutschland um jeweils 15%. “Der Grund sind staatliche

Hilfsprogramme in einem nie dagewesenen Umfang”, sagt Coface-Volkswirtin

Christiane von Berg. Das führt zur Frage, ob die Insolvenzen in den genannten

Ländern tatsächlich verhindert oder lediglich aufgeschoben wurden? Zur

Beantwortung dieser Frage hat Coface ein Modell berechnet, das die Veränderung

der Solvenz von Unternehmen in insgesamt sechs Branchen betrachtet, die für ca.

80% aller Insolvenzen in einem Euro-Raum-Land stehen. Berücksichtigt wurden

unter anderem die Zahlen zum Unternehmensumsatz in den jeweiligen Branchen sowie

die Nutzung von Kurzarbeit, Kreditgarantien und im Falle von Frankreich des

Solidaritäts-Fonds.

“Erheblicher Anstieg der Insolvenzen steht im Raum”

Die simulierte Insolvenzschätzung ergibt für Deutschland 2020 einen Anstieg der

Insolvenzen um 6% im Vergleich zum Vorjahr. Tatsächlich fiel die Zahl der

Insolvenzen um 15%. Diese Differenz beschreibt Coface als “versteckte

Insolvenzen”. Im Fall von Deutschland wären dies 21% gemessen an der Anzahl 2019

und somit rund 3.950 ausgebliebene Insolvenzen. Für Frankreich ermittelt das

Modell 22.500 “versteckte Insolvenzen”, für Italien sind es 4.100 und für

Spanien 1.600. (vgl. Grafik 1)

Gemäß dem Modell sind dies Insolvenzen, die weder durch Kurzarbeit noch durch

Kreditgarantien verhindert werden konnten und damit eher verschoben als

aufgehoben wurden, zum Beispiel durch die temporäre Aussetzung der

Insolvenzantragspflicht. “In diesem Sinne sind die versteckten Insolvenzen als

maximale Zahl zu sehen, die von weiteren Maßnahmen, zum Beispiel den

Überbrückungshilfen in Deutschland, höchstwahrscheinlich abgemildert wurden.

Dennoch steht ein erheblicher Anstieg der Insolvenzen im Raum”, sagt Christiane

von Berg. Wann dieser Anstieg in welcher Branche tatsächlich eintrifft, ist

ungewiss, da staatliche Maßnahmen wie beispielsweise Subventionen für einzelne

Branchen in das Jahr 2021 hineinreichen und die aktuellen Auszahlungsregelungen

zur Kurzarbeit noch bis Ende 2021 gelten.

Deutschland: Gastgewerbe und Transportbranche mit größtem Insolvenzpotenzial

Anhand der Ergebnisse wird auch deutlich, dass innerhalb Deutschlands das

Gastgewerbe und die Transportbranche das größte Potenzial für ansteigende

Insolvenzen in den kommenden Quartalen haben (43% bzw. 38% versteckte

Insolvenzen). (vgl. Grafik 2)

