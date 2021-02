13:09 | 16.02.2021

Frankfurt am Main (ots) – Die Zahl der europäischen Unicorns steigt: Statistisch

betrachtet erreichen Start-ups aus Europa inzwischen mit gleicher

Wahrscheinlichkeit eine Bewertung von einer Milliarde USD wie Start-ups in den

USA. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Report des Deutsche Börse Venture

Networks, der in Kooperation mit dem Datenanbieter Dealroom entstanden ist.

Viele Unicorns im DACH-Raum sind jedoch weiterhin zunehmend von internationalen

Investoren abhängig. Obwohl Venture Capital (VC) Funds im DACH-Raum Gelder in Rekordhöhe einsammeln,

übersteigt die Kapitalnachfrage weiterhin das Angebot in Europa. Die Folge: Mit

jeder Finanzierungsphase nimmt der Anteil inländischer Investoren weiter ab.

Während es in den frühen Phasen noch rund 67 Prozent inländisches Kapital sind,

schrumpft der Anteil bei späteren Finanzierungsrunden auf etwa 12 Prozent.

Start-ups blicken deshalb über Europas Grenzen hinaus, um sich Kapital zu

beschaffen. “Wir müssen es schaffen, weiteres Kapital in Deutschland zu

mobilisieren, um die Finanzierungslücke in der Spätphase bis hin zu einem

möglichen Börsengang zu schließen”, sagt Peter Fricke, Leiter des Deutsche Börse

Venture Networks. “Das ist ein erster wichtiger Schritt, damit

Wachstumsunternehmen die Chancen des heimischen Kapitalmarkts besser nutzen

können.” Die Finanzierungslandschaft in der DACH-Region und Europa Das Tech-Ökosystem im DACH-Raum hat sich in den letzten fünf Jahren stark

entwickelt. Der Gesamtwert des Tech-Ökosystems wuchs zum Jahresende 2020 auf 264

Mrd. Euro (2015: 62 Mrd. Euro). Gemessen am Unternehmenswert hat sich auch das

Verhältnis von privaten zu gelisteten Unternehmen deutlich verändert. Während

der Anteil börsennotierter Tech-Unternehmen 2015 noch bei 27,5 Prozent lag, sind

es 2020 bereits 47 Prozent. Gemessen am Unternehmenswert ist damit heute knapp

die Hälfte der Tech-Unternehmen, die seit 2000 gegründet wurden, an der Börse

gelistet. Darüber hinaus zeigt sich, dass die europäischen VC-Investitionen im Jahr 2020

mit 38 Mrd. Euro fast auf dem Vorjahres-Rekordniveau von 38,3 Mrd. Euro liegen.

Ein Großteil des von VCs investierten Kapitals floss dabei nach Berlin:

Start-ups aus der Hauptstadt erhielten seit 2016 rund 12 Mill. Euro. Davor liegt

auf Platz eins mit rund 33 Mill. Euro London. Viel Potential für neue Unicorns In der DACH-Region wachsen erfolgreiche Tech-Unicorns heran. Denn die

Wahrscheinlichkeit, als Start-up aus der DACH-Region zum Unicorn zu werden, ist

genauso hoch wie die von Start-ups in den USA. Das geht aus einer Analyse

hervor, bei der sich vergleichbare Konversionsraten ergaben (EU: 1.2%, DACH:

1.2% und USA:1.1%). Aktuell gibt es 20 private Start-ups mit Unicorn-Status.

Weitere 93 Tech-Start-ups haben das Potential, zum Unicorn zu werden. Hinter den

aufstrebenden Tech-Stars stehen oftmals erfahrenere Venture Capital-Firmen, die

den Weg zu größeren öffentlichen Finanzierungsmärkten eröffnen können. Das

Potential möglicher Tech-IPOs ist damit vielversprechend, sowohl für Einhörner

als auch für Tech-SMEs. Die klassischen Exit-Kanäle für VC-finanzierte Start-ups sind IPOs und

M&A-Transaktionen. Gemessen an der Marktkapitalisierung sind europäische Börsen

die bevorzugten Orte für Tech-Listings europäischer Unternehmen (Euronext

Amsterdam: 251 Mrd. Euro, Deutsche Börse 239 Mrd. Euro, Nasdaq 67 Mrd. Euro und

NYSE 49 Mrd. Euro). Zusätzlich zeigt sich, dass europäische Start-ups im Rahmen

von M&A-Transaktionen am ehesten von europäischen Käufern übernommen werden – im

vergangenen Jahr lag der Anteil bei 69 Prozent (2015: 74 Prozent). Tech eine etablierte Anlageklasse Am Kapitalmarkt in der DACH-Region sind Tech-Investoren zunehmend bereit,

längere Investitionsfristen für Gewinne in Kauf zu nehmen. “Tech hat sich als

Asset-Klasse etabliert, nicht zuletzt durch die erfolgreiche Entwicklung von

einstigen Start-ups wie Zalando, Delivery Hero oder HelloFresh. Dabei ist ein

IPO nicht nur etwas für Unicorns: Im vergangenen Jahr übertraf der Scale

30-Auswahlindex, in dem vor allem Wachstumsfirmen notieren, den DAX deutlich”,

erläutert Peter Fricke weiter. Seit dem Tief im Frühjahr 2020 steigerte sich der

Scale 30 Auswahlindex um 117 Prozent, getrieben vor allem durch Tech-Titel. Im

Vergleich dazu stieg der DAX im gleichen Zeitraum um 40 Prozent. “Um für vielversprechende Start-ups im eigenen Land attraktiv zu sein, muss sich

der europäische Risikokapitalmarkt und dessen Rahmenbedingungen noch stärker auf

die Bedürfnisse junger Wachstumsunternehmen einstellen. Nur so können wir das

große Potential voll ausschöpfen und europäische Tech-Champions schaffen, die

auch in Europa an die Börse gehen und einen starken, zukunftsfähigen

Wirtschaftsstandort Europa sichern”, sagt Fricke. Für den Report hat das Deutsche Börse Venture Network in Kooperation mit

Dealroom Daten zur Entwicklung von Tech-Wachstumsunternehmen aus der DACH-Region

und Europa ausgewertet. Mit dem Deutsche Börse Venture Network leistet die Deutsche Börse einen

wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Ökosystems für Wachstumsfinanzierung in

Deutschland und Europa. Mit einem speziell entwickelten und auf Gründer und

Investoren abgestimmten Angebot aus Investorenveranstaltungen, Trainings und

Networking-Events möchte das Wachstumsnetzwerk einen spürbaren Unterschied für

die Finanzierungssituation von jungen, aufstrebenden Unternehmen in Deutschland

und Europa erreichen. Seit dem Start 2015 ist das Deutsche Börse Venture Network

mit über 650 Mitgliedern aus ganz Europa auf Expansionskurs – und ist

