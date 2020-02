12:20 | 11.02.2020

Corporate Green PPAs können Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen

Essen (ots) – – dena-Analyse: Langfristige Lieferverträge für grünen Strom

können bereits heute eine wirtschaftliche Alternative sein

– Kuhlmann: Politik kann erhebliche Marktdynamik anstoßen Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat heute im Rahmen der Energiefachmesse

E-world energy & water ihren neuen dena-Marktmonitor 2030 “Corporate Green PPAs

– Perspektiven langfristiger grüner Stromlieferverträge aus Sicht von

Nachfragern” veröffentlicht. Anhand von Beispielrechnungen wird der Bezug von

grünem Strom mit dem Bezug von grauem Strom aus Sicht von Letztverbrauchern

verglichen. In die Analyse wurden Erzeugungsprofile unterschiedlicher

Technologien einbezogen. Ziel war es, einen übergeordneten Analyserahmen für

PPAs in Deutschland zu geben, der in ökonomischen Fallstudien aus der

Nahrungsmittel-, Konsumgüter-, Chemie- und Aluminiumindustrie konkretisiert

wird. Die vier gewählten Branchen bilden prototypische Verbrauchsprofile der

deutschen Wirtschaft ab und zeigen, dass langfristige Lieferverträge für

regenerativen Strom bereits heute eine wirtschaftliche Alternative zu Graustrom

sein können. Angesichts steigender Strom- und CO2-Preise und den gestiegenen

Anforderungen an eigene Nachhaltigkeitsstrategien ist dieses Thema für viele

Unternehmen von Interesse. Laut dena-Analyse sind PPAs beim Direktkosten-Vergleich in allen untersuchten

Fällen zukünftig die wirtschaftlichste Alternative. Bei Industrieabnehmern mit

einem mittleren jährlichen Stromverbrauch ist der Bezug von Strom über ein PPA

sowohl bei den Direkt- als auch bei den Gesamtkosten wirtschaftlicher als der

Bezug von Graustrom am Großhandelsmarkt. Über zusätzliche Anreize könnte der

Bezug von Grünstrom über PPAs intensiviert werden. Bei Industrieabnehmern mit einem sehr hohen jährlichen Stromverbrauch ist der

Direktpreis für PPAs günstiger als der für Graustrom. Die Gesamtkosten sind hier

jedoch aufgrund der Strompreiskompensation für Bezieher von Graustrom günstiger.

Für stromintensive Industrien bietet das aktuelle Abgaben- und Umlagesystem

daher keine Anreize für den Bezug von grünem Direktstrom über ein PPA. Auf Basis

der identifizierten Hemmnisse stellt die Studie fünf zentrale Handlungsfelder

für die Politik in den Mittelpunkt, um die Attraktivität des

nachfragegetriebenen Zubaus zu erhöhen. Die ökonomische Analyse ist in

Zusammenarbeit mit dem Beratungsinstitut Aurora Energy Research erarbeitet

worden. Die Prüfung rechtlicher Aspekte hat die internationale

Rechtsanwaltskanzlei Ashurst vorgenommen. Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, betont: “Die

klimapolitischen Ziele, den Anteil Erneuerbarer Energien bis 2030 auf 65 Prozent

zu steigern und die vollständige Klimaneutralität bis 2050 über alle Sektoren zu

erreichen, erfordert in vielen Bereichen Umdenken und Handeln. Strom aus

erneuerbaren Energien ist zentral für die Dekarbonisierung von Produktions- und

Lieferketten im Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungssektor – sei es für die

direkte Nutzung oder die Umwandlung in Energieträger wie Wasserstoff oder andere

strombasierte grüne Brenn- und Kraftstoffe. Deshalb muss Politik neben dem

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) einen attraktiven und verlässlichen Rahmen

schaffen, der den Bezug von grünem Strom zu günstigen Preisen über PPAs für

Unternehmen erleichtert. Hier gibt es konkrete Ansatzpunkte für die Politik, um

eine erhebliche Dynamik im Markt freizusetzen. Diese liegen – neben einer

Überarbeitung des Abgaben- und Umlagesystems – vor allem in einer

zukunftsfähigen Regelung zur Strompreiskompensation. Darüber hinaus könnten neue

Instrumente zur Finanzierungs- und Risikoabsicherung für den hiesigen Markt

geschaffen werden.” Bereits die in 2019 veröffentlichte Branchenumfrage des dena-Marktmonitors 2030

hatte gezeigt, dass die Wirtschaft Corporate Green PPAs mehrheitlich als

Möglichkeit sieht, Strom auf Basis erneuerbarer Energien langfristig zu stabilen

Preisen zu beziehen und gleichzeitig die eigenen Produktionsprozesse CO2-arm zu

gestalten. Gleichzeitig sahen die Teilnehmer aber auch Hemmnisse beim Abschluss

von Corporate Green PPAs, die die vorliegende ökonomische Analyse nun vor dem

Hintergrund des Zubaubedarfs bis 2030 benennt. dena-Marktmonitor 2030: Corporate Green PPAs – Ökonomische Analyse Mit der ökonomischen Analyse von Corporate Green PPAs aus Abnehmersicht möchte

die dena einen Beitrag zum besseren Verständnis von PPAs in Deutschland leisten.

Schwerpunkt dieses zweiten Marktmonitors ist die Darstellung ökonomischer, aber

auch rechtlicher Aspekte des Grünstrombezugs aus Sicht von Abnehmern. Zugleich

sollen Hemmnisse und mögliche Ansätze für eine zukünftig stärkere Nutzung dieses

Geschäftsmodells in Deutschland herausgearbeitet werden. Weitere Informationen zum Thema und den Ergebnissen des Marktmonitors:

http://ots.de/2jj7FJ Über die dena Die dena ist das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und

intelligente Energiesysteme. Als Agentur für angewandte Energiewende trägt die

dena zum Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele bei, indem sie

Lösungen entwickelt und in die Praxis umsetzt, national und international. Dafür

bringt die dena Partner aus Politik und Wirtschaft zusammen und moderiert

Dialoge über alle Branchen hinweg. Die Gesellschafter der dena sind die

Bundesrepublik Deutschland und die KfW Bankengruppe. Weitere Informationen unter

