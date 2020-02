7:26 | 14.02.2020

OTS: DXC Technology / Einzelhandel OHNE Kasse: DXC Technology, HARTING und …

Einzelhandel OHNE Kasse: DXC Technology, HARTING und Murata zeigen

Bezahlen unter 30 Sekunden an neuer Self-Service-Kasse – EuroShop 2020

Böblingen (ots) – DXC Technology (NYSE: DXC), HARTING und Murata werden auf der

EuroShop 2020, der weltweit größten Einzelhandelsmesse, die vom 16. bis 20.

Februar in Düsseldorf stattfindet, ein innovatives, RFID-basiertes Konzept für

einen Self-Checkout-Counter vorstellen. Die von DXC, HARTING und Murata entwickelte RFID-Selbstbedienungskasse

ermöglicht das Scannen eines kompletten Warenkorbs mit einem einzigen Scan und

sorgt so für ein schnelles und nahtloses Einkaufserlebnis im Geschäft. Das

Konzept zielt darauf ab, lange Wartezeiten an der Ladenkasse während des

Einkaufs zu beenden, ein Erlebnis, mit dem die Verbraucher seit dem Aufkommen

der großen Einzelhandelsgeschäfte leben müssen. Ein Scan erfasst alle Waren im Einkaufskorb Die RFID-Theke vereinfacht das Scannen von Produkten und verkürzt die Zeit, die

Verbraucher an der Selbstzahlerkasse zubringen. Wenn ein Kunde seine

Einkaufstasche oder seinen Korb auf die Theke legt, werden alle Produkte auf

einmal gescannt. Anschließend zeigt der Kassenmonitor eine Liste der Waren samt

Endabrechnung an. Für Kunden, die Einkaufswagen benutzen, könnten

Einzelhandelsgeschäfte Drive-Through-Gates verwenden, die das sofortige Scannen

aller Produkte übernehmen. Durch diese verbesserte Selbstbedienungskasse muss

der Kunde nicht mehr jedes Produkt einzeln auf ein Band legen. Das ist heute

meist noch ein zeitaufwändiger Prozess, der manchmal mehrere Versuche erfordert,

bevor der Code eines Produkts gelesen wird. Bezahlen mit der APP An der RFID-Theke können Kunden entweder mit Karte oder über eine App bezahlen.

Darüber hinaus lässt sich die Theke zusätzlich mit einer Option für Barzahlung

ausstatten. Um die App zu verwenden verbindet sich der Kunde mit dem

Kassenschalter über die App des Einzelhändlers. Der QR-Code der Kasse wird

gescannt und die Zahlung über die App bestätigt. Der gesamte Zahlvorhang an der

Kasse dauert damit weniger als 30 Sekunden. Abgesehen von Lebensmittelmärkten und -läden kann diese Technologie zur

Verbesserung des Kundenerlebnisses für eine Vielzahl von Einzelhändlern

eingesetzt werden – beispielsweise für Modegeschäfte oder Baumärkte. RFID-Technologie im Einsatz Die RFID-Technologie hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt.

Herausforderungen, wie teure Etiketten oder schwer lesbare Produkte, die Metalle

oder Flüssigkeiten enthalten, wurden gelöst. Eine umfassende RFID-Strategie

bietet einen Mehrwert an zahlreichen Punkten im Produktlebenszyklus. Dazu zählen

die Produktion für die Eigenmarken des Einzelhändlers, die Lieferkette, der

Compliance-Prozess und der Ladenbetrieb. Die Kosten für die Etiketten fallen

deutlich, wenn die Technologie in großem Maßstab eingesetzt wird. Für das

Ladengeschäft lässt sich RFID für verschiedene Zwecke einsetzen, beispielsweise

für die Inventur, dynamische Preisgestaltung, intelligente Regalbedienung,

digitale Regalassistenten und Diebstahlschutz. Der Einsatz von RFID hilft den

Einzelhändlern zudem dabei, die Kunden und deren Verhalten besser zu verstehen. Das von DXC Technology, HARTING und Murata entwickelte Konzept basiert auf einer

RFID-Middleware-Schicht. Die Scanner-Station, die Bezahlvorgänge, die mobile

Anwendung und die Back-End-Systeme des Einzelhändlers (beispielsweise ERP- oder

Warenwirtschaftssystem) sind über sichere APIs mit dieser Schicht verbunden.

Außerdem wird von jedem Produkt ein digitaler Zwilling verwaltet. Um das kassenlose Einzelhandelskonzept von DXC, HARTING und Murata zu sehen und

die Lösung zu testen, besuchen Sie den HARTING-Stand (Halle 13, D62) und den

Microsoft-Stand (Halle 6, G24) während der EuroShop 2020 in Düsseldorf. Über DXC Technology DXC Technology, der weltweit führende, unabhängige End-to-End-IT-Dienstleister,

managt und modernisiert geschäftskritische Systeme und integriert sie mit neuen

digitalen Lösungen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die weltweite

Präsenz und der globale Talentpool, die Innovationsplattformen, die

Technologieunabhängigkeit und das umfangreiche Partnernetzwerk des Unternehmens

ermöglichen es mehr als 6.000 Kunden aus der Privatwirtschaft und dem

öffentlichen Sektor in 70 Ländern vom Wandel zu profitieren. Weitere

Informationen finden Sie unter www.dxc.technology. Pressekontakt: Julia Buß

Marketing Manager, Nord- und Zentraleuropa

DXC Technology

Tel. mobil: +49 172 403 6903 Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126139/4520036

OTS: DXC Technology