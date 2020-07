12:00 | 20.07.2020

#SocialDAX20 – So präsentieren die DAX-30 ihre Jahresergebnisse auf

Social Media: Video- und Live-Formate auf dem Vormarsch, LinkedIn und

Nachhaltigkeitsthemen klar im Trend (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) – – Daimler, Bayer und Volkswagen führen 2020 das Social-DAX-Ranking von FTI

Consulting an

– Live- und Bewegtbild-Formate klar favorisiert – begünstigt auch durch den

Pandemie-Kontext

– LinkedIn steigt zur Plattform Nummer 1 für die Jahresberichterstattung auf

– Nachhaltigkeitsthemen verstärkt in die Finanzkommunikation integriert Der Einbruch der Corona-Pandemie in die diesjährige Berichtssaison und die damit

verbundene Verlagerung von Bilanzpressekonferenzen (BPK) ins Virtuelle prägen

den Social-DAX-Report 2020 ebenso wie der Durchbruch von LinkedIn als

beliebteste Plattform und der Siegeszug anspruchsvoller Video-Formate.

Inhaltlich wurden dieses Jahr vor allem Nachhaltigkeitsthemen deutlich stärker

in die Finanzkommunikation einbezogen als in der Vergangenheit. FTI Consulting hat zum vierten Mal in Folge untersucht, wie die

DAX-30-Unternehmen ihre Jahresergebnisse in sozialen Netzwerken kommunizieren.

Die Analyse 2020 trägt auch dem Sonderfaktor Corona Rechnung: Inmitten der

Bilanzsaison verlagerten die DAX-Konzerne die Bekanntgaben ihrer

Jahresergebnisse zunehmend in virtuelle Räume – mit Erfolg. Auch während der

ersten rein digital veranstalteten Hauptversammlungen gewannen Social Media für

viele Unternehmen zusätzliche Bedeutung. Unsere Analyse zeigt drei maßgebliche Social-Media-Trends auf: Erstens

kommunizieren die DAX-30 zunehmend “bewegter”. Der Jahresrückblick im Filmformat

sowie CEO-Videos gehören mittlerweile zum Standard. Corona-bedingt mussten viele

der DAX-30 ihre Finanzkommunikation vollständig ins Digitale verlegen und

Bewegtbilder erwiesen sich dabei als besonders wirksames Format. Zweitens setzte

LinkedIn seinen Siegeszug unter den Kanälen fort und ist seit 2020 die

meistgenutzte Plattform für die Bekanntgabe der Jahresergebnisse. Auch

hinsichtlich der erzielten Interaktionsraten pro Post liegt das Karrierenetzwerk

ganz vorne: Ein Post erzielte durchschnittlich über 540 Interaktionen. Drittens

gewinnen Nachhaltigkeitsthemen auch für die Social-Media-Kommunikation der

Jahresergebnisse deutlich an Relevanz. An der Spitze des diesjährigen Social-DAX-Rankings steht erneut Daimler, gefolgt

von Bayer und Volkswagen. Daimler punktete durch die effektiv abgestimmte

Gesamtkommunikation über Social Media sowie die Nutzung von Livestreams. Der

Stuttgarter Automobilkonzern belegt zum dritten Mal in Folge Platz 1. Bayer

schaffte durch aussagekräftige Infografiken und einen überzeugenden Schwerpunkt

im Bereich Nachhaltigkeit den Sprung auf den zweiten Platz. Volkswagen fiel

durch einen hochwertigen Content-Mix sowie transparente Aussagen zu Auswirkungen

der Corona-Pandemie auf, die Follower honorierten. Bewegtbildformate auf dem Vormarsch Besonders gestiegen ist in diesem Jahr die Nutzung längerer, aufwendig

gestalteter Videos. Während finanzielle Highlights und operative Erfolge in der

Vergangenheit anhand von einzelnen Infografiken oder Vorstandszitaten

präsentiert wurden, werden nun verstärkt Videoformate mit einer Länge von bis zu

1,5 Minuten eingesetzt. Erst wenige Unternehmen stellten komplette Livestreams

ihrer BPK auf Social Media – doch diesen Schritt belohnten Follower mit

besonders viel Interaktion: Während nahezu alle DAX-30-Unternehmen ihre

Bilanzpressekonferenzen live im Internet übertrugen, banden nur 5 die Streams

auch auf ihren Social-Media-Kanälen ein. LinkedIn wird zum beliebtesten Netzwerk für die Jahresberichterstattung Ein Trend aus dem vergangenen Jahr setzte sich im Social DAX 2020 fort: LinkedIn

gewann in der Bilanzsaison 2020 weiter an Relevanz und überholte erstmals knapp

den bisherigen Spitzenreiter Twitter. Inzwischen nutzen 26 DAX-Unternehmen

LinkedIn zur Verbreitung der Jahresergebnisse, gegenüber 25, die dazu twittern.

13 Unternehmen nutzen Facebook zur Kommunikation ihrer Jahresergebnisse.

Instagram wird populärer. Auf diesem Kanal rücken statt harter Finanzkennzahlen

“weichere” Aspekte in den Vordergrund, zum Beispiel ein “Blick hinter die

Kulissen” – häufig mittels der Story-Funktion präsentiert. Nachhaltigkeit im Fokus Inhaltlich spiegelte sich bei der Kommunikation der Jahresergebnisse über

soziale Medien die gesamtgesellschaftlich stärkere Bedeutung für

Nachhaltigkeitsaspekte wider: Die Unternehmen setzten einen deutlich stärkeren

Schwerpunkt auf ESG-Themen. Ob Aussagen zur Nachhaltigkeitsstrategie,

gesellschaftlichem und sozialem Engagement oder Klimazielen – bei vielen

Konzernen sind sie fest mit der Finanzkommunikation verbunden. Da auch

Kapitalgeber und Investoren ESG-Strategien und -initiativen vermehrt in ihren

Investitionsentscheidungen einbeziehen, kann von einem sich fortsetzenden Trend

auch für die Ergebnispräsentation über soziale Medien ausgegangen werden. Report und Infografiken finden Sie hier:

https://fticommunications.com/2020/07/socialdax/ Ansatz FTI Consulting untersuchte für den #SocialDAX20[1] die Kanäle LinkedIn, Twitter,

Instagram und Facebook. Für Analyse und Ranking waren drei Parameter maßgeblich:

Die Anzahl der relevanten Posts, die Qualität des veröffentlichten

Social-Media-Contents sowie die Anzahl an Reaktionen auf einzelne Posts. Der

Erhebungszeitraum der Analyse erstreckte sich über die Berichtssaison von

November 2019 bis April 2020. Über FTI Consulting Die Strategic Communications Practice von FTI Consulting ist seit mehr als 20

Jahren eine der weltweit führenden Strategieberatungen für Kommunikation. Mit

rund 730 Beratern unterstützen wir unsere Mandanten an 35 Standorten in 17

Ländern dabei, in erfolgskritischen Situationen ihre unternehmerischen Ziele zu

erreichen, ihre Reputation nach innen und außen zu stärken und ihren

Unternehmenswert zu schützen und zu steigern. Unser Leistungsangebot in der

Kommunikation umfasst die Bereiche Corporate Reputation, Capital Markets, People

& Change und Public Affairs. Seit vielen Jahren zählen wir zu den Marktführern

bei der Begleitung von Fusionen und Übernahmen. In Deutschland sind wir an den

Standorten Frankfurt, Berlin und München vertreten. Wir sind Teil von FTI

Consulting – einem globalen, börsennotierten Beratungsunternehmen (NYSE: FCN)

mit einem Umsatz von USD 2,35 Mrd. (2019) und mehr als 5.500 Mitarbeitern in 27

Ländern. Weitere Informationen unter http://www.fticonsulting.com sowie auf

Twitter (https://twitter.com/FTIGermany) , Facebook

(https://www.facebook.com/FTIConsultingInc) , XING

(https://www.xing.com/companies/fticonsulting) und LinkedIn (https://www.linkedi

