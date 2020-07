17:07 | 22.07.2020

Markt für Spiele-Apps wächst um 22 Prozent (FOTO)

Berlin (ots) – – Umsatz mit Spiele-Apps klettert auf rund 1,8 Milliarden Euro

– “Games für Smartphones und Tablets gehören für Millionen Deutsche fest zu

ihrem Medienalltag.”

– Deutscher Games-Markt durchbricht 6-Milliarden-Euro-Grenze Der Markt für Spiele-Apps in Deutschland konnte auch 2019 sein starkes Wachstum

fortsetzen: Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit dem Kauf von Apps und

In-App-Käufen 22 Prozent mehr umgesetzt. Damit wuchs der Markt für Spiele-Apps

auf rund 1,8 Milliarden Euro. Das gab heute der game – Verband der deutschen

Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens App Annie

bekannt. Danach ging der Marktanteil von Spiele-Apps, die gekauft werden, weiter

zurück: Dieser Teilmarkt verkleinerte sich um 13 Prozent auf 13 Millionen Euro.

Per Kauf erworbene Spiele-Apps stehen damit für nicht einmal mehr 1 Prozent des

Marktes. Der Umsatz mit In-App-Käufen ist dagegen weiter stark gestiegen: Dieser

Teilmarkt ist um 23 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gewachsen. Vor allem

Free-to-Play-Spiele setzen auf In-Game-Käufe. Solche Titel können kostenfrei

heruntergeladen und gespielt werden. Lediglich für zusätzliche Inhalte, etwa um

die eigene Spielfigur zu individualisieren, können die Spielerinnen und Spieler

Geld ausgeben. Free-to-Play-Spiele sind auf Smartphones und Tablets besonders

erfolgreich. Das Smartphone ist mit 19,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern die

beliebteste Spieleplattform in Deutschland. 11,3 Millionen Menschen nutzen zudem

ihr Tablet zum Spielen. “Games für Smartphones und Tablets gehören für Millionen Deutsche fest zu ihrem

Medienalltag, so wie auch Nachrichtenseiten oder der Austausch per Messenger”,

sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game. “Spiele-Apps sind besonders

zugänglich und vielfältig: Ob Online-Skat oder Quiz-Spiele, das Fangen von

Pokémons überall auf der Welt oder ein schnelles Rennen gegen die Freunde: Die

App-Stores bieten für jedes Alter und jeden Geschmack eine enorme Vielfalt

unterschiedlicher Spiele.” Deutscher Games-Markt wächst um 6 Prozent Insgesamt ist der deutsche Games-Markt 2019 um 6 Prozent auf rund 6,2 Milliarden

Euro gewachsen, wie der game bereits kommunizierte. Der Umsatz mit

Spiele-Hardware, zu der Konsolen, Gaming-PCs und Zubehör gehört, ging im

Jahresvergleich um 2 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zurück. Dagegen konnte der

Markt für Spiele-Software um 11 Prozent zulegen: Insgesamt wurden 2019 rund 3,9

Milliarden Euro mit Computer- und Videospielen sowie den Gebühren für

entsprechende Online-Dienste ausgegeben. Informationen zu den Marktdaten Durch die Berücksichtigung weiterer dedizierter Games-Hardware wie Spiele-PCs

und entsprechendem Zubehör fällt die Größe des Gesamtmarkts höher aus. Dies gilt

auch für die angepassten Daten für 2018, die sich dadurch von den im vergangenen

Jahr kommunizieren unterscheiden. Die genannten Daten für den deutschen Games-Markt basieren auf Erhebungen des

GfK Consumer Panels und App Annie. Die GfK verwendet Erhebungsmethoden zur

Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und

qualitativ einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die gesamte

deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu

ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein

Handelspanel. Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in

den deutschen Markt für Computer- und Videospiele. game – Verband der deutschen Games-Branche Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind

Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie

Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als

Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer-

und Videospiele. Wir sind zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und

Gesellschaft und beantworten Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und

Medienkompetenz. Unsere Mission ist es, Deutschland zum besten Games-Standort zu

