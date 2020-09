9:57 | 30.09.2020

GFC-Gruppe übernimmt IT-Systemhaus C&S aus Leverkusen und beteiligt

sich an Startup (FOTO)

Köln (ots) – Die in Köln ansässige GFC Gruppe übernimmt den Leverkusener

IT-Dienstleister C&S Computer und Service GmbH. Außerdem beteiligt sich die GFC

Gruppe an der CAS-TEC GmbH, einem Startup aus dem Ruhrgebiet im Bereich

Digitalisierungslösungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die GFC Gruppe beschäftigt aktuell über 75 Mitarbeiter, ist anerkannter

Ausbildungsbetrieb und betreut als IT-Systemhaus bundesweit circa 60.000

technische Installationen. Im Bereich Bürokommunikation betreut die

Unternehmensgruppe zusätzlich über 10.000 Systeme im Kopierer- und

Druckerumfeld. Mit maßgeschneiderten Dienstleistungsvereinbarungen innerhalb der

Geschäftsfelder IT-Systemhaus, Rechenzentrums- und Cloud-Lösungen, IT-Sicherheit

und modernsten Lösungen im Bereich Kopieren und Drucken, haben die Kunden der

GFC-Gruppe jederzeit Planungssicherheit für Ihren Bedarf. Die Übernahme und

Integration der C&S Computer und Service GmbH unterstreicht noch einmal die

Wachstumsstrategie der GFC Gruppe. “Als digitaler Infrastrukturdienstleister für den Mittelstand konnten wir es uns

erlauben, für keinen Mitarbeiter in der aktuellen Corona-Pandemie Kurzarbeit

anmelden zu müssen. Unsere solide wirtschaftliche Ausgangssituation ermöglicht

es uns nun, weitere Unternehmenskäufe durchzuführen. Das gesamte Team der

GFC-Gruppe freut sich auf die neuen Kollegen und wir sind sicher, den nächsten

Baustein für ein harmonisches und erfolgreiches Wachstum der GFC-Gruppe, als

IT-Dienstleister gelegt zu haben”, so Frank Eismann, Geschäftsführer der GFC

Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Über GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH (

https://www.gfc-gruppe.de ): Die Holdinggesellschaft GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH

(GFC-Gruppe) wurde am 01. Oktober 2010 gegründet und verfügt über ein

Stammkapital von 205.000 Euro sowie über ein hohes Investitionskapital für

zukünftige Akquisitionen. Sie ist eine reine Finanzierungs- und

Verwaltungsgesellschaft ohne eigenen Geschäftsbetrieb. Der IT-Dienstleister

Ditcon GmbH, das IT-Systemhaus Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH, das

IT-Systemhaus Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH, das IT-Systemhaus

[blueworks] gmbh, der IT-Dienstleister und Bürokommunikationsspezialist

Systemhaus West GmbH und das IT-Systemhaus C&S Computer und Service GmbH sind

100-prozentige Tochtergesellschaften der GFC Management- und

Beteiligungsgesellschaft mbH. An der Werbe- und Marketingagentur Pixelpracht

GmbH ist die GFC-Gruppe mit 75 Prozent beteiligt. Sitz der Gesellschaft ist

