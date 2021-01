9:30 | 12.01.2021

OTS: Heun Finanz GmbH / Heun Finanz GmbH beendet 2020 mit Rekordergebnis

Limburg a. d. Lahn (ots) – Mit einer Steigerung des Baufinanzierungsvolumens von

27 % auf über 300 Mio. Euro hat die Heun Finanz GmbH im Jahr 2020 mit über 1000

Baufinanzierungen Menschen auf dem Weg zum Eigenheim begleitet. Somit ist die

Heun Finanz GmbH einer der größten Baufinanzierungsvermittler Deutschlands und

blickt zurück auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung im Jahr 1989.

Die im November 2020 getroffene Entscheidung, sich innerhalb der

Geschäftsführung neu aufzustellen, stellt die Weichen für die Fortschreibung

dieser Erfolgsgeschichte. Auch die Firmenstruktur ist im Jahr 2020 trotz aller Widrigkeiten durch die

Covid-19-Pandemie weiter gewachsen. Das Unternehmen konnte zu den sieben

bestehenden Niederlassungen in Limburg a. d. Lahn, Lampertheim, Bad Nauheim,

Leipzig, Berlin Süd, Berlin Nord und München ein weiteres Büro in Bremen

eröffnen. In Planung für das Jahr 2021 befindet sich bereits die Neueröffnung

von Repräsentanzen in Jena und Stuttgart. Personell hat sich die Heun Finanz GmbH im Jahr 2020 – wie auch in den

vergangenen Jahren – kontinuierlich vergrößert, so dass mittlerweile 86

Vermittlerinnen und Vermittler bundesweit für das Unternehmen tätig sind. Mehr Informationen zu offenen Stellen unter

http://www.heun-finanz.de/karriere/stellenangebote Die Heun Finanz GmbH ist mit einer Genehmigungsquote von über 90 % weiterhin

einer der deutschlandweit führenden Baufinanzierungsvermittler in der Branche. Pressekontakt: Heun Finanz GmbH

Fritz Röhrenbeck

Geschäftsführer

+49 160 9031 2440

