11:03 | 23.10.2020

Huawei gibt Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2020 bekannt

Shenzhen (ots) – Huawei hat heute seine Geschäftsergebnisse für die ersten drei

Quartale des Jahres 2020 bekannt gegeben. In diesem Zeitraum betrug der Umsatz

671,3 Milliarden CNY (98,5 Mrd. USD), was einer Steigerung von 9,9% gegenüber

dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens betrug

in diesem Zeitraum 8,0%. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020

entsprachen die Geschäftsergebnisse von Huawei im Wesentlichen den Erwartungen. Unter dem Eindruck der fortwährenden COVID-19-Pandemie geriet die globale

Lieferkette von Huawei zunehmend unter Druck und die Produktion sowie der

Betrieb von Huawei waren mit außerordentlichen Herausforderungen konfrontiert.

Huawei wird sein Bestes tun, um Lösungen zu finden und seine Verpflichtungen

gegenüber Kunden und Lieferanten zu erfüllen. Mit Blick auf die Zukunft setzt Huawei auf seine Stärken im Bereich der

IKT-Technologien wie KI, Cloud, 5G und Computing, um passgenaue Lösungen

anzubieten, Industrieanwendungen zu entwickeln und zusammen mit allen Partnern

die Potenziale von 5G-Netzwerken freizusetzen. Erklärtes Ziel von Huawei bleibt

es, Unternehmen beim Wachstum ihres Geschäfts zu unterstützen und Regierungen

dabei zu helfen, die heimische Industrie zu fördern, den Bürgern den Alltag zu

erleichtern und die allgemeine Verwaltung zu verbessern. Informations- und Kommunikationstechnologie ist zu einem Eckpfeiler der modernen

Gesellschaft und zum wichtigsten Motor für eine nachhaltige soziale,

wirtschaftliche und ökologische Entwicklung geworden. Huawei ist davon

überzeugt, dass eine rasche und gesunde Entwicklung innerhalb der IKT-Branche

auf einer offenen Zusammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen in der gesamten

globalen Industrie beruht. Daher wird das Unternehmen auch weiterhin eng mit

seinen Partnern rund um den Globus zusammenarbeiten und seine innovativen

IKT-Technologien nutzen, um trotz seiner komplexen Situation einen größeren

Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Das Unternehmen wird weiterhin zu

wirtschaftlichem Wachstum, sozialem Fortschritt und der Bekämpfung der Pandemie

beitragen. Anmerkung: Bei den hier veröffentlichten Finanzkennzahlen handelt es sich um

nicht testierte Zahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial

Reporting Standards (IFRS) erstellt wurden; Wechselkurs Ende September 2020:

US$1 = 6,8101 CNY (Quelle: externe Agenturen) Über Huawei Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der

Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt

oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen

hat weltweit 194.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen

Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig.

Huawei beschäftigt über 96.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung

und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit

Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und

beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich

