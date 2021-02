10:02 | 18.02.2021



Studie zu Private Equity: Klimafreundliche Investments zeigen positive

Effekte und sind profitabel (FOTO)

Düsseldorf (ots) – Gute Nachrichten für nachhaltige Investoren. Laut einer neuen

Studie der globalen Unternehmensberatung Kearney in Kooperation mit der TU

München und dem Climate Change Start-up right. based on science haben

Private-Equity-Investitionen, die den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen,

tatsächlich einen nachweislich positiven Klimaeffekt. Ein zusätzlicher

Pluspunkt: Je klimafreundlicher investiert wird, umso höher die

durchschnittliche Profitabilität der Portfoliounternehmen.

Klimaschutz und attraktive Renditen müssen nicht im Widerspruch zueinander

stehen. Private-Equity-Fonds, die in klimafreundliche Unternehmen nach den

ESG-Richtlinien investieren, tragen messbar zu einer vergleichsweise langsameren

Klimaerwärmung bei – und profitieren in der Regel von einer attraktiven

Performance des Investments. So lautet das Fazit einer neuen Studie der globalen

Unternehmensberatung Kearney in Kooperation mit der TU München und dem Climate

Change Start-up right. based on science. Dabei wurden der Einfluss

klimafreundlicher Portfolios auf die globale Erwärmung und der Zusammenhang

zwischen Klimafokus und Wirtschaftlichkeit untersucht. “Jedes PE-Portfolio kann

einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem es industriespezifische

Klimaziele einhält, und dabei gleichzeitig ökonomisch wettbewerbsfähig sein.

Klimaschutz ist in der Private-Equity-Branche also kein leeres Versprechen”,

fasst Tobias Hartz, Private-Equity-Experte und Principal bei Kearney in Berlin,

das Ergebnis zusammen.

Drei Investorentypen

Die Studie unterscheidet drei Investorentypen: Die “Vorreiter” orientieren sich

streng an den europäischen ESG-Richtlinien für Umwelt, Soziales und Corporate

Governance. Die “Unterstützer” haben den Schutz des Klimas ebenfalls in ihrer

Strategie und den Entscheidungsprozessen verankert, jedoch weniger prominent. In

der Investitionsstrategie der “Agnostiker” taucht das Thema höchstens

oberflächlich auf.

Mögliche Erderwärmungsszenarien bis 2050

Konkret wurde mit einem von von right. based on science entwickelten Modell

errechnet, wie sehr sich das globale Klima erwärmen würde, wenn alle Unternehmen

bis 2050 so wirtschafteten wie die hier untersuchten. Jan Mingo, Principal bei

Kearney in Berlin und Private-Equity-Experte: “Die Portfolios der “Vorreiter”

und “Unterstützer” halten die branchenspezifischen Zielvorgaben ein, die mit dem

Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimavertrags vereinbar wären. Die “Agnostiker”

hingegen überschreiten diese Grenze deutlich. Würden alle Unternehmen so

wirtschaften wie sie, stiege die globale Erwärmung sogar um 4,1°C.”

Um herauszufinden, wie die Klimawirkung von Private-Equity-Portfolien gemessen

am Industriemaßstab aussieht, wurde auf das “Beyond 2 Degree-Szenario” der

Internationalen Energieagentur zurückgegriffen. Die daraus abgeleiteten

Emissionsbudgets für jede Industrie wurden in Grad Celsius Werte übertragen. Die

gute Nachricht: Die “Vorreiter” und selbst die “Unterstützer” unterschreiten die

industriespezifischen Benchmarks. Die “Agnostiker” liegen hingegen 1,0°C über

dem anzustrebenden Wert ihrer Industrie.

Klimaschutz geht Hand in Hand mit Profitabilität

Der Einsatz für das Klima zahlt sich also aus, zumindest wenn man ihn in Grad

Celsius misst. Setzt man die EBITDA-Margen der Portfoliounternehmen ins

Verhältnis zu ihrem Klimabeitrag, sieht man Anzeichen für einen positiven

Zusammenhang: Je höher der Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels, desto höher

oft auch die Marge. “Wir konnten in unserer Untersuchung keinen Hinweis finden,

dass der Einsatz für das Klima auf Kosten der finanziellen Performance geht”, so

Hartz.

