Berufsbildung schafft Chancen: KfW unterstützt syrische

Flüchtlingskinder und heimische Bevölkerung in aufnehmenden Gemeinden

mit über 70 Mio. EUR

Frankfurt am Main (ots) –

– Rund 750 Werkstätten an Berufsschulen werden ausgestattet und modernisiert

– Stipendien und Zugang zur Berufsschule für rund 15.000 Schülerinnen und

Schüler

– Bleibeperspektiven und berufliche Chancen werden verbessert

Die KfW hat in Kooperation mit der Europäischen Union (EU) rund 70 Mio. EUR für

die zweite Phase eines Programms zur Verbesserung der

Beschäftigungsmöglichkeiten durch formale Berufsbildung von syrischen und

türkischen Jugendlichen zugesagt. Das Programm mit einem Gesamtvolumen von 120

Mio. EUR geht aus der 2016 beschlossenen EU “Fazilität für Flüchtlinge in der

Türkei” (FRiT) als Reaktion der EU auf die Syrienkrise hervor und wird vom

türkischen Bildungsministerium umgesetzt. Ziel ist es, jungen Menschen –

insbesondere syrischen Flüchtlingskindern – in den aufnehmenden türkischen

Gemeinden berufliche Chancen zu eröffnen. Im Zuge der Maßnahme werden in 50

Berufsschulen insgesamt 750 Werkstätten modernisiert und mit modernen

Lehrmaterialien ausgestattet. Zusätzlich erhalten rund 15.000 Jugendliche

Stipendien in Form von Sachleistungen und Zuschüssen für den Transport zum

Unterricht in der Berufsschule, um die regelmäßige Teilnahme am Unterricht zu

ermöglichen.

“Die Stärkung des Berufsbildungssystems und ein verbesserter Zugang zu Bildung

sind von großer Bedeutung für die aus Syrien geflohenen Jugendlichen. Sie

erhalten damit eine erhöhte Chance, sich Fähigkeiten anzueignen, um ein

selbstbestimmtes Leben zu führen und sich prekärer Beschäftigung zu entziehen.

Gerade die heutige Zeit ist durch die Corona-Pandemie von hoher Unsicherheit

geprägt. Mehr als zuvor ist eine solide Ausbildung der Schlüssel für eine

aussichtsreiche Zukunft der Jugendlichen”, sagte Dr. Günther Bräunig,

Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.

Derzeit sind etwa 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei registriert.

70 % der Flüchtlinge sind jünger als 30 Jahre. Diese Zahl ist seit Jahren

relativ stabil und ein Ende der Konfliktsituation in Syrien ist nicht absehbar.

Die Mehrzahl der Flüchtlinge lebt in der syrischen Grenzregion, sowie den

städtischen Ballungsräumen von Istanbul, Ankara und Izmir. In den Grenzprovinzen

Kilis (81 %), Gaziantep (22 %) und Sanliurfa (21 %) sind Flüchtlinge im

relativen Vergleich zur Gesamtbevölkerung besonders präsent. In Istanbul sind

offiziell mehr als eine halbe Millionen Syrer registriert.

Das Vorhaben konzentriert sich auf diese Regionen und baut auf den erfolgreichen

Aktivitäten der ersten, seit 2017 laufenden Phase auf.

