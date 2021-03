10:17 | 02.03.2021

KfW IPEX-Bank finanziert zwei “E-Flexer” RoPax-Schiffe für Stena

Frankfurt am Main (ots) – Die KfW IPEX-Bank und die international tätige

Reederei Stena mit Sitz in Schweden haben einen Kreditvertrag über 180 Millionen

USD zur Finanzierung von zwei neuen “E-Flexer” RoPax-Fähren abgeschlossen. Die

Schiffe, die für flexible “rollende” (Ro) Ladung wie LKW und Anhänger ausgelegt

sind, und gleichzeitig Passagiere (Pax) aufnehmen können, gehören zu neun

Neubauten, die Stena bei der chinesischen China Merchants Jinling Werft (Weihai)

bestellt hat. Der Kredit ist durch die chinesische Export Credit Agency Sinosure

abgesichert. Ein erheblicher Teil der Ausstattung der Fähren kommt dabei von

Zulieferern aus Deutschland und Europa. Die Werft hat bereits drei Schiffe der “E-Flexer”-Klasse abgeliefert, wobei der

Name auf die besonders große Effizienz und Flexibilität des Schiffsdesigns

verweist. Die beiden neuen Schiffe werden nach ihrer für 2022 geplanten

Ablieferung von Stena Line betrieben, und können auf einer Vielzahl von Routen

in Europa eingesetzt werden. Das neue Design mit nur zwei statt vier Antriebsmotoren führt zu einer Reduktion

des Kraftstoffverbrauchs um 25% sowie entsprechenden CO2-Emissionsreduktionen.

Bei Geschwindigkeiten unter 18 Knoten kann das Schiff mit lediglich einem

Antriebsmotor betrieben werden. Dazu sind die Schiffe mit einem speziellen Rumpf ausgestattet, der den

Wasserwiderstand reduziert. Außerdem ist der Rumpf mit einem organischen

kupferfreien Anstrich versehen, der das Anhaften von Unterwassertieren

erschwert. Das Heck ist so geformt, dass es möglichst wenig Wellen verursacht. “Wir freuen uns sehr, unseren langjährigen geschätzten Geschäftspartner Stena

bei der Anschaffung der nächsten Generation RoPax-Fähren zu unterstützen”, so

Andreas Ufer, zuständiges Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. “Für

uns ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem umweltverträglichen und

nachhaltigen Personen- und Gütertransport auf See.” Die Fähren sind 238 Meter lang und haben eine Kapazität von rund 1.200 Personen

(Passagieren und Crew), 3.600 Spurmeter plus 200 Autos auf speziellen Autodecks.

Die Möglichkeit einer Umrüstung auf Methanol- oder LNG-Antrieb wie auch auf

