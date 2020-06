16:13 | 08.06.2020

KfW: Unterstützung von Start-ups und kleinen Mittelständlern durch

Globaldarlehen an Landesförderinstitute

Frankfurt am Main (ots) – – Zweite Säule der Start-up-Hilfen der Bundesregierung steht

– KfW stellt Landesförderinstituten im Auftrag des Bundes ab sofort Mittel für

Finanzierungshilfen zur Verfügung

– Ziel: Start-ups und kleine Mittelständler mit passgenauen Mezzanine- oder

Beteiligungsfinanzierungen unterstützen Ab heute stehen für Landesförderinstitute (LFI) Globaldarlehen mit

Haftungsfreistellung zur Finanzierung von Start-ups und kleinen Mittelständlern

bei der KfW Bankengruppe bereit. Damit steht Säule II der Hilfen der

Bundesregierung, die Bundesminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf

Scholz zur Unterstützung von Start-ups und kleinen Mittelständlern zur

Überwindung der Corona-Krise angekündigt hatten. Die Säule I der Hilfen, die so

genannte Corona Matching Fazilität, ist seit 14.5.2020 live und wird mit

deutlichem Interesse nachgefragt. VC-Fonds können ihre Mittel zur Finanzierung

von Start-ups aus der Corona Matching Fazilität über KfW Capital oder den

Europäischen Investitionsfonds (EIF) zu stets gleichen Bedingungen (max. zu 50 %

der Finanzierungsrunde) ergänzen. Ziel der Säule II ist es, Start-ups und kleine Mittelständler, die

Finanzierungsbedarfe, jedoch keinen Zugriff auf die Säule I haben, mit

Mezzanine- oder Beteiligungsfinanzierungen zu unterstützen. Über die mit

Haftungsfreistellung ausgestatteten Globaldarlehen können die

Landesförderinstitute passgenau auf die jeweiligen Bundesländer zugeschnittene

Förderinstrumente refinanzieren. Die konkrete Förderstruktur variiert dabei von

Bundesland zu Bundesland. Möglich sind z. B. Finanzierungen über offene oder

stille Beteiligungen. Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Dr. Jörg Kukies: “Nachdem die

erste Säule unseres 2 Mrd. Rettungspakets für Start-ups mit Zugang zu

Wagniskapitalinvestoren bereits Mitte Mai gestartet ist, haben wir nun die

zweite Säule des Rettungspakets fertig gestellt. Wir freuen uns, dadurch jetzt

auch den dringenden Bedarf von kleinen und mittleren Start-ups und

Mittelständlern ohne Zugang zu Wagniskapitalinvestoren adressieren zu können. Im

Zusammenspiel mit der auf großen Anklang gestoßenen ersten Säule gewährleisten

wir mit dieser zweiten Säule über die Einbindung und gute Vernetzung der

Landesförderinstitute die passgenaue Unterstützung dieser zukunftsträchtigen und

zukunftssichernden Branche unter Berücksichtig der föderalen Struktur unseres

Landes.” Beauftragter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Digitale

Wirtschaft und Start-ups, Thomas Jarzombek: “Start-ups und kleinere

Mittelständler haben nun einen weiteren Zugang zum 2 Milliarden

Euro-Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Die Säule II des Maßnahmenpakets steht,

dank der guten Zusammenarbeit zwischen KfW und den Landesförderinstituten. Damit

unterstützen wir Start-ups und kleinere Mittelständler die Corona-Krise zu

bewältigen und stärken den Technologie- und Innovationsstandort Deutschland.” KfW-Vorstandsvorsitzender Dr. Günther Bräunig: “Die KfW hat in Zusammenarbeit

mit der Bundesregierung und den Landesförderinstituten mit hohem Tempo den

zweiten Baustein der Start-up-Hilfen der Bundesregierung umgesetzt. Gemeinsam

mit der Corona Matching Fazilität stehen nun Fördermittel bereit, damit

Arbeitsplätze und Innovationskraft des kleinen Mittelstands als wichtige Säule

der deutschen Wirtschaft gesichert werden kann.” Die Finanzierungshilfen aus dieser Säule II stehen Unternehmen (bis 75 Mio. EUR

Gruppenumsatz), zur Verfügung, die bis zum 31.12.2019 noch nicht in finanziellen

Schwierigkeiten waren und nachweislich Finanzierungsbedarfe haben. Eine weitere

Voraussetzung für die Beantragung ist, dass die Unternehmen einen

Deutschlandbezug nachweisen können. Unter Einhaltung der Kleinbeihilferegelung

können Unterstützungen bis zu 800.000 EUR pro Unternehmen genehmigt werden, die

mit Kapital weiterer Investoren ergänzt werden können. Durch die Landesförderinstitute bereits erteilte Förderzusagen an Start-Ups oder

kleine Mittelständler können rückwirkend bis zum 02.04.2020 berücksichtigt

werden. Weitere Informationen sowie eine Übersicht der Landesförderinstitute finden Sie

