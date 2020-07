14:16 | 03.07.2020

Discovery Deutschland und Leonine verständigen sich auf den Verkauf

des Free-TV Senders Tele 5 und eine langfristige Content-Vereinbarung

München (ots) – Discovery Deutschland übernimmt von LEONINE den

Fiction-Entertainment-Sender TELE 5. Zusätzlich schließen beide Parteien einen

langfristigen Programmliefervertrag. Er erlaubt Discovery, auf das umfangreiche

Lizenzangebot von LEONINE im Bereich fiktionaler Content zuzugreifen. Die

Übernahme steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Discovery Deutschland plant, seine Position im deutschen Free-TV Markt durch die

Übernahme auszubauen und durch die Integration der etablierten Sendermarke TELE

5 in sein Markenportfolio neue Zielgruppen und Vermarktungspotenziale zu

erschließen. TELE 5 wird damit Teil des Free TV-Portfolios von Discovery

Deutschland, bestehend aus DMAX, TLC, Eurosport 1 und HOME & GARDEN TV. LEONINE baut mit dem Verkauf von TELE 5 und dem Abschluss eines langfristigen

Programmliefervertrags sein Lizenzhandelsgeschäft weiter aus und fokussiert sich

damit gleichzeitig auf Wachstum in den drei strategischen Unternehmenssegmenten

“Production”, “Distribution” und “Licensing”. “Ich freue mich sehr über den Ausbau unseres Portfolios um eine weitere

etablierte Sendermarke sowie die langfristige Content-Partnerschaft mit

LEONINE”, sagt Susanne Aigner, Geschäftsführerin Discovery Deutschland. “TELE 5

mit seinen Filmen und Serien ergänzt unser Multi-Plattform-Angebot aus Factual

Entertainment- und Sport-Inhalten um eine neue fiktionale Komponente. Dadurch

erschließen wir neue Zielgruppen und können unser Vermarktungspotenzial um die

Reichweiten von TELE 5 erweitern. Zusätzlich garantiert die getroffene

Content-Vereinbarung Zugriff auf die Fiction-Inhalte von LEONINE. Diese

Erweiterung unseres Portfolios bedeutet einen wichtigen Schritt für die

Entwicklung von Discovery Deutschland.” Dr. Markus Frerker, der als COO von LEONINE den Broadcasting-Bereich

verantwortet, sagt: “Wir freuen uns sehr, dass TELE 5 als erfolgreicher

fiktionaler Entertainment-Sender zu Discovery Deutschland kommt. Unser

verbleibendes Portfolio im Broadcasting-Bereich ist darauf ausgerichtet, neben

einer starken eigenen Performance weiteres Wachstum in den Kerngeschäftsfeldern

von LEONINE zu ermöglichen. Die drei LEONINE SVOD-Kanäle “Filmtastic”, “Home of

Horror” und “Arthouse CNMA” sowie unsere Minderheitsbeteiligung an RTLZWEI sind

und bleiben zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.” Joachim Scheuenpflug, CFO von LEONINE und gemeinsam mit Dr. Markus Frerker für

den M&A Bereich zuständig, ergänzt: “TELE 5 zeigt – ungeachtet des Marktumfeldes

– eine starke Performance. Diese Transaktion schafft für uns erheblichen

Mehrwert.” Kai Blasberg, Geschäftsführer von TELE 5 sagt: “TELE 5 ist erfolgreich und

begehrt. Die Zukunft im Verbund der starken Programmmarken von Discovery

Deutschland kann kommen.” Über Discovery Deutschland: Discovery Deutschland veranstaltet die Free-TV-Sender DMAX, TLC, Eurosport 1 und

HOME & GARDEN TV, sowie die Pay-TV-Sender Discovery Channel, Animal Planet und

Eurosport 2. Das Sendernetzwerk, das 1996 gegründet wurde, hat seinen Sitz in

München und erreicht insgesamt 45 Millionen Haushalte, 12 Millionen Pay

TV-Abonnenten sowie weitere 4 Millionen User im Digitalbereich. Hinter Discovery

Deutschland steht Discovery, Inc. das weltweit führende Non-Fiction

Medienunternehmen mit einer Reichweite von drei Milliarden Zuschauern in über

220 Ländern. Weitere Infos auf discovery.de Über LEONINE: LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt

darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für

kreative Talente zu sein. Das Unternehmen wurde 2019 durch den Zusammenschluss

der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und W&B

Television gebildet. Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und

LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette

des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows,

Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und

co-produziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den

Produktionsmarken von LEONINE, zu denen Wiedemann & Berg Film, W&B Television,

i&u TV, Odeon Film und Odeon Entertainment gehören, stehen preisgekrönte

Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE vermarktet

eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen,

im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine

marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch

die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen

Inhalten bedient werden – digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie

öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender. Pressekontakt LEONINE: Henriette Gutmann

Head of Corporate Communication & Sales Marketing

Tel. +49 (0)89 999 513-181

Email: henriette.gutmann@leoninestudios.com Pressekontakt Discovery Deutschland:

Daniela Allgayer-Koreimann

Senior Manager Communications & PR

Tel. +49 (0)89 206 099-122

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136327/4642292

