6:01 | 28.04.2020

OTS: MARC O’POLO License AG / Maximilian Böck rückt in den Vorstand der MARC …

Maximilian Böck rückt in den Vorstand der MARC O’POLO AG auf

Stephanskirchen (ots) – Der Aufsichtsrat der MARC O’POLO AG hat Maximilian Böck,

Sohn der Unternehmerfamilie Böck, mit Wirkung zum 01. Juni 2020 in den Vorstand

berufen. Maximilian Böck wird als CRO (Chief Retail Officer) alle

Business-to-Consumer Channels inklusive des Online-Geschäfts verantworten.

Daneben wird er als Co-CEO, zusammen mit dem CEO Dieter Holzer, strategische

Mitverantwortung übernehmen und sich über die nächsten 12 Monate in die Rolle

des CEO’s einarbeiten. Dieter Holzer, CEO der MARC O’POLO AG, wird zum 01. Juni 2021 seine CEO Rolle an

Maximilian Böck übergeben und in den Aufsichtsrat der MARC O’POLO AG wechseln. Dazu Werner Böck, Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender: “Mit Maximilian haben wir eine Persönlichkeit, welche die langfristige und

aktuell erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens im Sinne der Familie auch in

der Zukunft sicherstellen kann. Wir werden die Corona Krise hinter uns lassen

und blicken mutig und zuversichtlich in die Zukunft. Wir freuen uns, dass uns

Dieter Holzer als Aufsichtsrat auch in Zukunft begleitet.” “Ich freue mich darauf, Maximilian Böck bei der Vorbereitung auf die Rolle des

CEO begleiten zu dürfen. Die Veränderung gibt mir Zeit, mich stärker um meine

privaten Engagements zu kümmern. In der Rolle eines Aufsichtsrates der AG bleibe

ich dem Unternehmen weiterhin sehr eng und sehr gerne verbunden”, so Dieter

Holzer, CEO der MARC O’POLO AG. Nach seinem Master in Business Administration und Auslandsaufenthalten, unter

anderem bei KPMG in New York, begann Maximilian Böck seine berufliche Laufbahn

im Einkauf bei der Peek & Cloppenburg KG, ehe er 2017 in den Einkauf der MARC

O’POLO Einzelhandels GmbH wechselte. Als Director Retail steuerte er in den

letzten beiden Jahren den stationären Einzelhandel der Premium Modern Casual

Brand. BILDMATERIAL https://drive.marc-o-polo.com/s/G7rBbqGtlwGNfZb Pressekontakt: Albert Fetsch, Hofgartenstraße 1, D-83071 Stephanskirchen

Tel.:+49 (0)8036 90-1076, AlbertFetsch@marc-o-polo.com Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127249/4582487

OTS: MARC O’POLO License AG