13:04 | 09.03.2021

OTS: Maschmeyer Group / Carsten Maschmeyers US-Fonds meldet Exit-Erfolg / 20 …

Carsten Maschmeyers US-Fonds meldet Exit-Erfolg / 20 Monate nach

Investment durch US-Fonds MGV wird das Startup Downstream verkauft

(FOTO)

München, San Francisco (ots) – Die Maschmeyer Group investierte mit ihrem

US-Fonds Maschmeyer Group Ventures (MGV) in Downstream. Nur 20 Monate nach dem

ersten Investment (Pre-Seed) wird das Startup aus Seattle (Washington) von

Jungle Scout übernommen. Erst vor wenigen Wochen konnte sich MGV und Investor Carsten Maschmeyer über

einen weiteren Erfolg im US-Portfolio freuen: Das Unternehmen “Modern Health”

aus San Francisco wurde in einer neuen Finanzierungsrunde unter Anleitung von

Peter Thiels Founders Fund mit 1,17 Mrd. US-Dollar bewertet. Downstream unterstützt ihre Kunden dabei, ihre Werbestrategie auf Amazon zu

optimieren, um Produkte auf der Plattform besser verkaufen zu können. Mit der

entwickelten Software können Anbieter, Verkäufer und Agenturen ihre

Marketinginvestitionen bei Amazon verwalten. In den letzten Jahren sind die

Werbeausgaben für E-Commerce-Websites wie Amazon stark angestiegen, so dass der

Anteil von Drittanbietern entsprechend zugenommen hat. Co-Gründer Connor Folley

nennt ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 200% gegenüber dem Vorjahr. MGV hat sich im Juni 2019 im Rahmen eines Pre-Seed-Investments und erneut im

März 2020 bei einer Seed-Finanzierungsrunde an Downstream beteiligt. Carsten

Maschmeyer, CEO der Maschmeyer Group: “Nach dem Unicorn Modern Health und dem

Exit von Heydoctor ist Downstream der dritte große Erfolg unseres US-Teams. Wir

haben mit Downstream in nur wenigen Monaten unser Investment mehrfach

zurückerhalten. Zudem zeigt es, wie dynamisch die Startup-Szene in den USA ist.

Deswegen ist es wichtig, vor Ort mit einem Venture-Fonds präsent zu sein.” Managing Partner von MGV, Marc Schröder: “Die Gründer von Downstream, Connor

Folley und Salim Hamed sind Marketing-Genies. Ihre jahrelangen Erfahrungen bei

Amazon machen Sie zu exzellenten Daten-Analysten und Experten. Wir gehen davon

aus, dass Amazon über 50 Mrd. US-Dollar Werbeeinnahmen in den nächsten Jahren

erreichen wird. Durch diesen starken Anstieg im Online-Shopping passt Downstream

perfekt zu Jungle Scout.” Über die Maschmeyer Group: Die Maschmeyer Group ist das Family Office von

Carsten Maschmeyer mit Sitz in München. Neben Alstin Capital (München) und

seed+speed Ventures (Berlin) zählt auch MGV zur Fondsstruktur von CEO Carsten

Maschmeyer. MGV ist spezialisiert auf Pre-Seed- und Seed Investments mit Sitz in

South Park, San Francisco. Themen sind unter anderem InsurTech, Fintech und

Enterprise Technology. Managing Partner ist Marc Schröder, der seit 2017 mit

seinem 6-köpfigen Team als Vehikel der Maschmeyer Group in Amerika tätig ist. Über Downstream: Downstream bietet eine Software, um Händler auf Plattformen wie

Amazon bei der Planung ihrer Marketing- und Werbeaktivitäten zu unterstützen.

Das Unternehmen beschäftigt aktuell 11 Mitarbeiter. Gründer sind Connor Folley,

ehemaliger Marketingmanager bei Amazon, und Salim Hamed, der im Bereich Business

Intelligence Engineering für Amazon Web Services tätig war. Downstream wurde

Ende 2017 gegründet. Für weitere Infos: https://www.mgv.vc https://www.downstreamimpact.com/ https://ots.de/vr1X7G Pressekontakt: Dr. Stefan Ebner

Head of Communications Maschmeyer Group

mailto:stefan.ebner@maschmeyer-group.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106681/4859313

OTS: Maschmeyer Group