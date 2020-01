19:00 | 23.01.2020



OTS: MEDICAL ONE GmbH / Millionenfinanzierung, neuer CEO und ein neuer Name …



Millionenfinanzierung, neuer CEO und ein neuer Name für MediDate

Berlin (ots) –

– MediDate erhält weitere Millionen, um in den Ausbau der Med-Tech

Plattform zu investieren und die Marktführerschaft auszubauen.

– Nach der Übernahme und erfolgreichen Integration von Medical One

wird die vereinte Firma von nun an am Markt einheitlich unter

der Marke Medical One auftreten.

– Der erfolgreiche Unternehmer Tim Nilsson (45) wird neuer CEO.

Die beiden Gründer Eiko Gerten (29) und Nico Kutschenko (32)

wechseln im Rahmen der Finanzierungsrunde in eine beratende

Rolle.

Das Berliner eHealth-Start-up MediDate startet mit großen Schritten ins neue

Jahr und verstärkt sowohl sein Management-Team als auch seine Kapitalbasis. Im

Jahr 2018 hatte die von Eiko Gerten und Nico Kutschenko gegründete Berliner

eHealth MediDate GmbH den größeren Wettbewerber MEDICAL ONE mit Sitz in München

übernommen. Im Anschluss an die Transaktion wurde das Geschäftsmodell der

Medical One durch den Verkauf der eigenen Klinik-Infrastruktur an das

Asset-light Modell der MediDate angeglichen und so die Integration der beiden

Firmen erfolgreich abgeschlossen.

Das vereinte Unternehmen tritt mit 24 Standorten deutschlandweit und über 15.000

Patienten pro Jahr seit dem 01.01.2020 ausschließlich unter dem Namen MEDICAL

ONE auf. Zeitgleich ist Tim Nilsson als neuer CEO bei MEDICAL ONE an Bord und

verstärkt das Team um die Gründer Eiko Gerten und Nico Kutschenko. Nilsson hat

als gestandener Unternehmer mit den Firmen Zanox und Glispa bereits zwei

erfolgreiche Exits hinter sich. Seine Hauptaufgabe bei MEDICAL ONE wird es sein,

das weitere Wachstum der vereinten Unternehmen voranzutreiben.

Eiko Gerten und Nico Kutschenko begleiten das Unternehmen weiterhin, wechseln

aber auf eigenen Wunsch in den kommenden Monaten in eine beratende Rolle. “Nach

dem Aufbau von MEDICAL ONE zum deutschen Marktführer und dem erfolgreichen

Abschluss einer weiteren Finanzierungsrunde freuen wir uns darauf die operative

Rolle Stück für Stück abzugeben und das Unternehmen künftig beratend zu

begleiten”, sagt Eiko Gerten. “Wir danken den Gründern für Ihre Leistungen in

den letzten Jahren und freuen uns, mit Tim Nilsson einen qualifizierten neuen

Kopf für MEDICAL ONE an Bord zu haben, der bereits mehrfach bewiesen hat, dass

er erfolgreiche Wachstumsunternehmen aufbauen kann”, kommentiert Dr. Hendrik

Brandis von Earlybird, die seit 2016 bei MEDICAL ONE als Investoren beteiligt

sind.

Zeitgleich mit dem Antritt von Tim Nilsson als CEO erhält MEDICAL ONE aus dem

Kreis der bestehenden Investoren eine weitere Finanzierung um das Wachstum und

die Internationalisierung in den nächsten Jahren zu finanzieren. “Mit einer

etablierten Marke, einem neuen CEO und einer soliden Kapitalbasis ist MEDICAL

ONE sehr gut aufgestellt, um den rasant wachsenden privaten Gesundheitsmarkt mit

dem rein digitalen Geschäftsmodell einer virtuellen Klinikkette zu erschließen”,

ergänzt Stephan Schubert, Chairman of the Board und einer der frühesten

Investoren von MEDICAL ONE.

