16:13 | 31.01.2020

JAHRESPRESSEKONFERNZ Brot- und Backwarengruppe MESTEMACHER am 31.

Januar 2020 im Parkhotel Gütersloh / Kostenfreies Bildmaterial (FOTO)

Gütersloh (ots) – Mestemacher installiert neues Gruppen-Leitungsgremium / 1,9 %

Umsatzwachstum Im Nachgang zu der heutigen Jahrespressekonferenz der Mestemacher-Gruppe im

Parkhotel Gütersloh stellen wir Ihnen kostenfreies Bildmaterial zur Verfügung. Die mittelständische Brot- und Backwarengruppe schreibt im Geschäftsjahr 2019

mit 165,9 Mio. Euro den höchsten Umsatz in ihrer Unternehmensgeschichte. Das

Umsatzplus liegt um 1,9 Prozent über dem Vorjahr. 2018 erreichte das

Familienunternehmen 162,8 Mio. Euro Jahresumsatz. In der Reihenfolge der 100

größten Brot- und Backwarenunternehmen ist die Mestemacher-Gruppe nach einer

Erhebung von BackBusiness 2018 auf Rang 82. Das Brot- und Backwaren-Portfolio

besteht aus Vollkornbroten, Westfäli-schem Pumpernickel, internationalen

Brotspezialitäten, Knäckebrotscheiben, Müslis und Tiefkühl-Kuchen-Schnitten.

Alle Produkte werden über die Brotabteilung und die Tiefkühltruhen des

Lebensmitteleinzelhandels verkauft. Mestemacher ist Weltmarkführer für

ungeöffnet langhaltbare genussfrische Vollkornprodukte. Die Gleichstellung von

Frau und Mann sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördert das

Familienunternehmen seit 20 Jahren. Die komplette Pressemappe können Sie hier herunterladen:

https://www.mestemacher.de/jahrespressekonferenz-2020/

Prof. Dr. Ulrike Detmers

Gesellschafterin

Mitglied Geschäftsführung

Sprecherin Mestemacher-Gruppe

Ressortleitung Marketing Management, Social Marketing, Public Affairs

Tel.: +49-5241-8709-68

https://www.presseportal.de/pm/51886/4508255

