12:12 | 07.01.2021

OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe / Rekordergebnis: Münchener Verein …

Rekordergebnis: Münchener Verein gewinnt über 255.000 Verträge in der

Krankenversicherung hinzu

München (ots) – Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat im Geschäftsjahr

2020 nach vorläufigen Zahlen die Beitragseinnahmen auf 770 Millionen Euro (2019:

747 Millionen Euro) steigern können. Das Neugeschäft der Krankenversicherung

konnte im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden, der Bestand wuchs um über

255.000 Verträge. Die Kapitalanlagen stiegen um 2,3 % auf 7,4 Milliarden Euro.

Das Eigenkapital der Gruppe wird voraussichtlich um 1,6 % über dem des Vorjahres

liegen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Jahresergebnis rückläufig,

ursächlich hierfür sind vor allem geringere Kapitalanlageergebnisse. “Der Münchener Verein steht trotz Corona solide da und hat sein Wachstum

fortgesetzt”, betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein

Versicherungsgruppe. “Wer beim Münchener Verein versichert ist, muss sich keine

Sorgen machen. Als Versicherungsverein sind wir nur unseren Versicherten

verpflichtet, da sie auch unsere Eigentümer sind. Deshalb haben wir im Gegensatz

zu den meisten anderen Versicherern im Frühjahr im Rahmen der

Betriebsschließungsversicherung problemlos und schnell geleistet. In der

Krankenversicherung haben wir 2020 rund acht Millionen Euro an leistungsfreie

Kunden erstattet und so die Beitragshöhe aktiv gesenkt. In der

Lebensversicherung schütten wir unsere Gewinne nicht an Aktionäre aus, sondern

stärken das Eigenkapital.” Ursächlich für das stark angewachsene Neugeschäft in der Krankenversicherung

sind erfolgreiche Kooperationen sowie neue Produkte und Vertriebserfolge

insbesondere in der Zahnzusatzversicherung, die sich in unabhängigen

Top-Bewertungen widerspiegeln. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich in der

Krankenversicherung auf 565 Millionen Euro. In der Lebensversicherung konnten die Beitragseinnahmen auf 150 Millionen Euro

gesteigert werden. Besonders stark nachgefragt wurde die fondsgebundene

Rentenversicherung mit einem Produktionsplus von 8,6 Prozent gegenüber dem

Vorjahr. In der Allgemeinen Versicherung gingen die Beitragseinnahmen im Vergleich zum

Vorjahr leicht zurück und erreichten 55 Millionen Euro. Die Allgemeine

Versicherung hat ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes

versicherungstechnisches Ergebnis erzielt. “Nach dem großen Markterfolg mit unseren neuen Zahntarifen wollen wir 2021 in

der Krankenzusatzversicherung unseren Kunden und Geschäftspartnern abermals ein

innovatives Produkt anbieten”, kündigt Dr. Reitzler an. “Fest im Blick werden

wir weiterhin das Handwerk haben. So werden wir insbesondere für gewerbliche

Kunden die Unterstützungskasse um eine fondsgebundene Variante erweitern.

Intensivieren wollen wir zudem auch das Kooperationsgeschäft mit gesetzlichen

Krankenkassen. Im Fokus steht darüber hinaus unser seit Jahren mehrfach

prämierter Kundenservice, den wir ständig vorantreiben. Andere reden über guten

Service, wir haben ihn. Deshalb investieren wir in der digitalen Transformation

in neue, kundenfreundliche technische Lösungen und beschleunigen unsere

