Corona-Soforthilfe greift offenbar zu kurz: Zweitmarkt registriert

breiten Liquiditäts-Schock

Frankfurt/Main (ots) – Die Corona-Soforthilfen reichen offenbar nicht und auch

die Lockerungen helfen längst nicht allen: Policen Direkt registriert als

Marktführer im Zweitmarkt für Lebensversicherungen eine Verdreifachung der

Anfragen. Vor allem Gewerbetreibende müssen mit Mitteln aus Ihrer privaten

Altersversorgung existenzbedrohende finanzielle Engpässe überbrücken. Wertvolle

Verträge sollten aber nicht vorschnell gekündigt werden. “In den letzten 10 Wochen hat sich die Situation angesichts der Corona-Krise so

verschärft, dass Gewerbetreibende ihre Reserven auflösen. Gastronomen,

Hoteliers, Frisöre, Floristen und Fahrlehrer benötigen dringend Geld”, erklärt

Efstratios Bezas , Leiter Vertrieb bei Policen Direkt. “Wir haben in den ersten

vier Monaten schon fast so viele Anfragen bearbeitet wie im gesamten vergangenen

Jahr.” Viele handeln aus existenzieller Not und kündigen ihren Vertrag vorschnell beim

Versicherer. Auch wer in Kurzarbeit ist oder seinen Job verloren hat, benötigt

derzeit schnell und sicher Liquidität, um die laufenden Kosten zu bewältigen. “Wer seine Lebensversicherung liquidieren muss, sollte gerade jetzt kein Geld

verschenken”, verdeutlicht Bezas, dessen Team aktuell erheblich mehr

Beratungsaufwand betreibt. “Die Kündigung beim Versicherer ist immer die

schlechteste Variante.” Hinweispflicht fehlt: Verbraucher verzichten auf Mehrwert gegenüber der

Kündigung Wer vorschnell kündigt, verliert aber nicht nur Altersvorsorge und

Hinterbliebenenschutz, sondern auch wichtigen finanziellen Mehrwert – im Schnitt

2 bis 6 Prozent. Bezas: “Der Zweitmarkt kauft in dieser Krisenzeit ohne

Einschränkungen und das zu sehr guten Preisen.” Zusätzlich bleibt beim Verkauf

der Versicherungsschutz zumindest teilweise erhalten. Hintergrund: Deutsche Verbraucher verschenkten allein 2018 etwa 80 Millionen

Euro, weil sie ihre Lebensversicherung stornierten statt diese auf dem

Zweitmarkt zu verkaufen. Diese Hochrechnung basiert auf der Annahme, dass

lediglich 20 Prozent aller stornierten Verträge (12,3 Milliarden Euro)

zweitmarktfähig gewesen wären mit einem durchschnittlichen Mehrwert von 3

Prozent. Tatsächlich landen im Zweitmarkt nach wie vor lediglich rund 2 Prozent

der gekündigten Versicherungen, auch weil eine gesetzliche Hinweispflicht auf

Kündigungsalternativen fehlt. Mittelfristige Engpässe lassen sich gut über ein Policendarlehen überbrücken.

Auch diese bieten Zweitmarktunternehmen wie Policen Direkt zu günstigeren

Konditionen als die meisten Versicherer an. Dabei bleiben der

