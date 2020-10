10:40 | 09.10.2020

quirion verwaltet erstmals mehr als 500 Mio. Euro (FOTO)

Berlin (ots) – – Kunden investieren trotz Corona-Krise

– Sparpläne werden immer attraktiver Die digitale Vermögensverwaltung quirion erreicht den nächsten Meilenstein. Die

für die Kunden verwalteten Anlagen stiegen erstmals über die Marke von 500 Mio.

Euro. Wachstumstreiber sind insbesondere die trotz Corona-Krise unverändert positiven

Mittelzuflüsse sowie beständig steigenden Kundenzahlen. Auch die weiter stark

wachsende Zahl an Sparplänen trägt zum kontinuierlichen Anstieg des verwalteten

Kundenvermögens bei. Fast jeder zweite quirion-Kunde eröffnet inzwischen auch

einen Sparplan. Trotz Corona-Crash stieg das verwaltete Anlagevermögen seit Jahresbeginn um etwa

30%, die Zahl der Kunden sogar um knapp 60%. Die Kundenzahl liegt aktuell bei über 23.000, die durchschnittliche Anlagesumme

damit bei über 21.000 Euro. “Weil die Zinsen auf absehbare Zeit nicht steigen werden, erkennen immer mehr

Anleger, dass eine mittel- und langfristige Anlage am Kapitalmarkt mit ETFs die

einzig vernünftige Alternative ist – trotz möglicher Schwankungen”, so Martin

Daut, CEO der quirion AG. “Mit mehr als 500 Mio. Euro Anlagevolumen gehört

quirion zu den größten Robo-Advisors im B2C-Geschäft in Deutschland. Ich freue

mich, dass wir unsere Wachstumsgeschichte erfolgreich fortschreiben können – und

das komplett aus eigener Kraft. Wir wachsen ohne Zukäufe oder großes

Filialnetz.” Über quirion Die quirion AG ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet

Anlegern den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist

eine 100-prozentige Tochter der Quirin Privatbank AG. Anleger können über

http://www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den

Ertrags-Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus

Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013.

Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion

revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt – mit der Gründung des

ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank

